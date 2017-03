Kris Bryant accepte un contrat de 1,05 M $ avec les Cubs

MESA, Arizona - Le troisième but et voltigeur Kris Bryant a accepté un contrat de 1,05 M $ pour un an avec les Cubs de Chicago, vendredi.

Bryant empochait 652 000 $ l'an dernier, alors qu'il a dominé les ligues majeures avec 121 points marqués.



Il a été nommé le joueur le plus utile de la Ligue nationale. Il a récolté 39 circuits et 102 points produits, avec une moyenne au bâton de ,292.



Bryant a ajouté trois longues balles et huit points produits en séries, aidant les Cubs à remporter la Série mondiale pour la première fois depuis 1908.



Bryant va amorcer la saison avec un an et 171 jours de temps de service dans les grandes ligues. Il devrait être admissible à l'arbitrage salarial l'hiver prochain.