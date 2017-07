Kris Bryant claque deux circuits et les Cubs battent les Pirates 6-1

CHICAGO — Kris Bryant a claqué deux circuits et produit quatre points, Anthony Rizzo a aussi frappé une longue balle et les Cubs de Chicago ont vaincu les Pirates de Pittsburgh 6-1, vendredi­. Rizzo a mis fin à la journée de travail de Trevor Williams avec une claque de deux points en quatrième manche, ce qui donnait un avantage de 3-0 aux Cubs.



Bryant a frappé une longue balle en solo contre Jhan Marinez en sixième et il a ajouté une claque de deux points contre Antonio Bastardo en huitième. Il a aussi produit un point à l'aide d'un triple et a terminé le match avec quatre coups sûrs à sa fiche.



Les équipes ont commis trois erreurs chacune et ont gaspillé plusieurs occasions de marquer des points. Les Cubs ont été 2-en-13 avec des coureurs en position de marquer, tandis que les Pirates ont été 1-en-11.



La victoire est allée au dossier du releveur Carl Edwards fils (3-1), qui a blanchi les Pirates pendant une manche et deux tiers.



Williams (3-4) a été débité de trois points sur six coups sûrs et deux buts sur balles en trois manches et deux tiers.



Braves 4 Nationals 5 (10 manches)



Le simple d'un point de Daniel Murphy en 10e manche a couronné une remontée des Nationals de Washington, qui ont battu les Braves d'Atlanta 5-4.



Adrian Sanchez a amorcé la dixième manche en frappant un premier coup sûr dans les Majeures, contre Ian Krol (1-2). Il s'est rendu au troisième coussin à la suite d'un simple de Ryan Zimmerman. Murphy a ensuite réussi un simple au champ opposé qui a permis aux Nationals de se sauver avec la victoire.



Matt Albers (5-1) a mis fin à la 10e manche en forçant Matt Kemp à se compromettre dans un double-jeu et il a ajouté la victoire à sa fiche.



Les Nationals ont porté à neuf matchs et demi leur avance sur les Braves au sommet de la section Est de la Nationale.



Padres 4 Phillies 3



Austin Hedges a cogné deux circuits et il a brisé l'égalité grâce à un sacrifice en neuvième manche, Jose Pirela a aussi étiré les bras et les Padres de San Diego ont défait les Phillies de Philadelphie 4-3.



Après que Cory Spangenberg et Carlos Asuaje eurent frappé un simple contre Hector Neris (2-3), Hedges a effectué un long retrait loin au champ centre-droit pour procurer une avance de 4-3 aux Padres.



Le partant des Padres, Clayton Richard, a alloué un point et cinq coups sûrs en six manches. Brad Hand (2-4) a retiré quatre frappeurs pour inscrire la victoire tandis que Brandon Maurer a enregistré un 18e sauvetage cette saison.



Cameron Rupp a amorcé une remontée pour les Phillies en cognant un simple contre Phil Maton, en septième manche. Nick Williams a suivi avec un double d'un point et Freddy Galvis en a produit un autre pour créer l'égalité 3-3.