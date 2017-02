Kyle Shanahan devient le nouvel entraîneur-chef des 49ers

SAN FRANCISCO - Vingt-quatre heures après avoir encaissé une défaite crève-coeur au Super Bowl LI en compagnie des Falcons d'Atlanta, Kyle Shanahan a obtenu le poste d'entraîneur-chef des 49ers de San Francisco, a confirmé l'équipe californienne lundi soir par voie de communiqué.

Son embauche sera confirmée au cours d'une conférence de presse qui aura lieu au Levi's Stadium, le domicile des 49ers, plus tard cette semaine.

«C'est vraiment un honneur d'être nommé entraîneur-chef des 49ers de San Francisco, l'une des équipes les plus prestigieuses en Amérique», a déclaré Shanahan.



«Je suis très heureux d'entreprendre le processus qui nous attend, a-t-il poursuivi. La première étape consiste à identifier des personnes passionnées qui aiment le football autant que John et moi, des entraîneurs, des joueurs et du personnel. Nous recherchons des personnes qui travaillent dur et qui veulent faire les choses de la bonne façon, toujours dans le meilleur intérêt de l'équipe.»

Shanahan occupait le poste de coordonnateur offensif des Falcons depuis le début de la saison 2015.

En 2016, les Falcons ont gagné le titre de la section Sud et représenté l'Association nationale au Super Bowl LI.

Ils ont aussi établi des records d'équipe aux chapitres des verges de gains par match (415,8), des points marqués (540), des verges de gains par la passe par match (295,3) et des verges de gains par jeu (6,7).

«Tout au long de ce processus (d'embauche), nous avons appris beaucoup de choses sur Kyle qui nous ont convaincus qu'il est l'entraîneur-chef parfait pour diriger cette équipe, a déclaré le président des 49ers, Jed York. Au fil des ans, il a prouvé qu'il est l'un des entraîneurs les plus brillants du football et ses récents succès parlent d'eux-mêmes.»

Shanahan s'était joint aux Falcons après avoir occupé le poste de coordonnateur offensif des Browns de Cleveland en 2014.

Shanahan compte 13 années d'expérience dans un poste d'entraîneur dans la NFL, dont neuf à titre de coordonnateur offensif des Falcons, des Browns, des Redskins de Washington (2010-2013) et des Texans de Houston (2008-2009).



Le père de Shanahan, Mike, fut coordonnateur offensif des 49ers de 1992 à 1994. Il fut également l'entraîneur-chef des Broncos de Denver (1995-2008) et des Redskins (2010-2013), où il a totalisé 178 victoires (huit en éliminatoires), dont deux aux Super Bowls XXXII et XXXIII.