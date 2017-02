Kyries Hebert s'enracine avec les Alouettes

(98,5 Sports) - Le secondeur étoile Kyries Hebert est bien en selle avec les Alouettes. Il a paraphé une nouvelle entente de deux saisons avec la formation montréalaise.

En 18 matchs la saison dernière, Hebert a réalisé un sommet personnel de 78 plaqués défensifs.

«Kyries s'est rapidement élevé parmi les excellents joueurs défensifs dans le circuit et il a su démontrer de la constance dans son jeu année après année. Il s'agit d'un renouvellement important pour nous, car il est efficace en défense et il l'est tout autant sur les unités spéciales lorsqu'il est appelé à y évoluer, a commenté le directeur général des Alouettes Kavis Reed. Il a une très bonne éthique de travail et il possède l'habileté de changer l'allure d'un match avec des jeux clés.»

L'Américain de 36 ans a réussi 281 plaqués défensifs et 43 plaqués sur les unités spéciales en cinq saisons à Montréal. Il compte aussi 18 sacs et quatre interceptions.

Hebert en sera à sa 11e saison dans le circuit canadien. Il a disputé 144 matchs, dont 121 comme partant.

Il a aussi disputé deux saisons avec les Bengals de Cincinnati dans la NFL, en 2008 et 2009.