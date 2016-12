L'ex-bras droit de Jim Popp démissionne

(98,5 Sports) - L'ex-bras droit de Jim Popp vient de quitter ses fonctions chez les Alouettes de Montréal.

L'organisation a annoncé mardi que Joey Abrams avait démissionné de son poste d'adjoint au directeur général.



Abrams, qui a été promu à ce poste il y a un an, occupait auparavant le poste de directeur adjoint des opérations football et du personnel des joueurs au cours des trois saisons précédentes.

Il a passé douze saisons avec l'organisation montréalaise. Il a effectué ses débuts avec l'équipe en tant que stagiaire au département des opérations football en 2005 et a campé plusieurs rôles au fil des ans.



«Nous tenons à remercier Joey pour son travail acharné et son dévouement envers les Alouettes au cours des douze dernières années, a déclaré le nouveau directeur général des Alouettes, Kavis Reed. Joey a aidé à bâtir les équipes championnes de la Coupe Grey en 2009 et en 2010 et son travail lui a permis de gravir les échelons chez les Alouettes. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses projets futurs.»