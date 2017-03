L'Impact arrache un verdict nul à New York

(98,5 Sports) - L'Impact de Montréal a arraché un verdict nul de 1-1 au New York City FC, samedi après-midi, au Yankee Stadium.

Rodney Wallace avait ouvert la marque pour le New York City FC à la 44e minute de jeu, au terme d'une première demie largement dominée par l'équipe locale.

Wallace a converti le rebond d'un tir d'Alexander Ring qui avait été stoppé à courte distance par le gardien montréalais Evan Bush.



Dominic Oduro a nivelé la marque à la 68e minute pour l'Impact. Au sommet de la surface de réparation, Oduro a bien amorti la passe lobée de Patrice Bernier avant de décoher un tir imparable dans le filet adverse.



Domination locale



Ring, un Finlandais, a raté une occasion en or à la 19e minute, sur une passe de Jack Harrison, en tirant le ballon au-dessus du filet de Bush. Sept minutes plus tard, David Villa et Maximiliano Moralez ont eu un échange inspiré en triangle, mais Villa a raté la cible à son tour.



Vers la fin du temps ajouté à la deuxième demie, une tête de Thomas McNamara, du FC, a raté en hauteur à la suite d'un coup franc.



Dans le clan montréalais, Ignacio Piatti a vu un de ses tirs frapper le poteau à la 45e minute. En début de rencontre (14e), Oduro aurait probablement mérité un penalty quand les défenseurs de New York l'ont fait chuter dans la zone de réparation.



L'Impact va disputer ses deux prochains matches à l'étranger: à Chicago le 1er avril, puis à Los Angeles le 7 avril. Le groupe de Mauro Biello ne va rejouer à Montréal que le 15 avril, contre Atlanta, au Stade Saputo.