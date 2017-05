L'Impact battu par un tour du chapeau

MONTRÉAL - Justin Meram a complété son tour du chapeau pendant la première minute des arrêts de jeu et le Crew de Columbus a vaincu l'Impact de Montréal 3-2, samedi, même s'il a gaspillé une avance de deux buts.

Après une première demie catastrophique au cours de laquelle Meram a marqué deux fois pour le Crew (6-5-1), l'Impact (2-4-4) a ouvert la machine au retour de la pause, alors qu'Ignacio Piatti et Anthony Jackson-Hamel ont touché la cible pour redonner vie aux 17 508 spectateurs.



Meram a toutefois jeté une douche froide sur le stade Saputo en complétant une descente à trois contre deux en fin de rencontre. L'Impact a ainsi encaissé un deuxième revers de suite devant ses partisans et a porté sa fiche à domicile à 1-2-1 en 2017.



Après être arrivé du Bologne FC plus tôt cette semaine, le nouveau joueur désigné de l'Impact Blerim Dzemaili a disputé les 90 minutes. Il a été surtout impliqué sur les coups de pied arrêtés, connectant avec Jackson-Hamel sur le deuxième filet du Bleu-blanc-noir. Il a décoché six lancers, dont un seul a été cadré.



L'Impact reprendra le collier samedi prochain, quand il accueillera les Timbers de Portland.



Faux départ



Les locaux n'auraient pu imaginer pire scénario pour commencer le match, alors que Meram a fait payer l'Impact à deux reprises sur des jeux semblables.



Meram a d'abord ouvert la marque à la 14e minute. Le milieu de terrain s'est débarrassé d'un rival en milieu de terrain et a lancé l'attaque du Crew. Il a tenté de rejoindre Kekuta Manneh dans l'intervalle, mais le défenseur Kyle Fisher a stoppé la passe. Le ballon est toutefois revenu directement vers Meram, qui a battu le gardien Evan Bush pris à contre-pied.



L'Impact a probablement obtenu sa plus belle occasion de répliquer à la 22e minute. Ballou Jean-Yves Tabla s'est faufilé sur le flanc droit à la hauteur de la ligne des buts et a repéré Chris Duvall au coeur de la surface. La frappe de Duvall a cependant atteint le défenseur Jonathan Mensah de plein fouet.



Meram est revenu à la charge à la 28e minute, encore une fois sur un bond favorable. Le milieu de terrain de l'Impact Hernán Bernardello a tenté de dégager le ballon en plongeant, mais il a plutôt rebondi contre Meram, qui a pu s'avancer seul devant Bush. Meram s'est débarrassé du gardien avec sa première touche et a envoyé le ballon dans l'objectif avec la deuxième.



Du coeur à l'ouvrage



L'Impact a rapidement mis le Crew dans les câbles au retour de la pause.



Dominic Oduro a atteint le poteau à la 50e minute après un coup franc joué rapidement par Patrice Bernier, qui avait fait son entrée en relève à Adrián Arregui.



Piatti a finalement remis l'Impact dans le coup deux minutes plus tard, quand un contact entre Oduro et un rival dans la surface de réparation des visiteurs lui a permis de reprendre le ballon et de facilement déjouer le gardien Zack Steffen.



Les esprits se sont échauffés à quelques reprises au cours du match et l'Impact a continué à bourdonner autour du filet du Crew en jouant avec la rage au coeur.



Oduro a vu sa frappe être bloquée par Mensah à la 64e minute, puis Piatti a été frustré par Steffen à la 72e minute. Steffen a joué le même tour à Dzemaili à la 75e minute sur le seul tir cadré du Suisse.



Steffen n'a rien pu faire deux minutes plus tard, quand le coup franc de Dzemaili a abouti contre la tête de Jackson-Hamel. Il s'agissait pour Jackson-Hamel d'un quatrième but cette saison.



Tout le travail de l'Impact a finalement été pour rien, puisque Meram a marqué son troisième but du match dans les arrêts de jeu.