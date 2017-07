L'Impact blanchit le Fury à Ottawa (vidéo)

OTTAWA - Calum Mallace a enfilé l'aiguille dès la troisième minute de jeu et l'Impact de Montréal a blanchi le Fury d'Ottawa 1-0, mercredi, à l'occasion d'un match amical disputé au TD Place.

Le Bleu-blanc-noir a commencé la partie en trombe. Daniel Lovitz s'est appuyé sur Michael Salazar pour jouer en une-deux. Coupant dans l'axe, le défenseur latéral a subi une faute tout juste à l'extérieur de la surface de réparation du Fury. Mallace, capitaine pour l'occasion, a proprement tiré le coup franc dans le but, à la droite de David Paulmin.



Match important pour certains

«Ce match était important pour plusieurs joueurs, a dit l'entraîneur-chef de l'Impact, Mauro Biello. Certains ont eu l'occasion de passer des minutes sur le terrain et il était important pour nous de travailler sur notre rythme et notre confiance. Il y a plusieurs points positifs à tirer de ce match. Je pense que les joueurs ont bien réagi. Ils ont travaillé fort et sont restés concentrés.»



L'Impact a profité du bloc bas de l'équipe de Paul Dalglish pour imposer son style et être patient en construction. L'équipe locale a quand même créé quelques occasions de marquer, mais le gardien Eric Kronberg s'est imposé.



Les Montréalais sont passés près d'ajouter à leur avance à la fin de la première demie. Louis Béland-Goyette a relayé le ballon pour Shamit Shome et le jeune milieu de terrain a rapidement passé le ballon dans la course de Nick DePuy, qui a pris une touche avant de tenter un tir qui a tout juste raté le cadre.



«Un honneur pour moi» -Shome

«Ç'a été un match intense pour moi, a mentionné Shome. Je suis heureux d'avoir eu mes premières minutes sur le terrain avec l'Impact. C'est un honneur pour moi de jouer avec la première équipe. Je pense que nous avons bien dicté le rythme pour la majeure partie de la rencontre.»



Confortablement en avance dans le match, l'Impact n'a pas eu à pousser au retour de la pause. Profitant de longues périodes de possession, la troupe de Biello a su dicter le rythme de la rencontre, limitant au maximum les occasions du Fury.



À la 77e minute, le Fury FC aurait pu créer l'égalité à la suite d'un centre d'Aron Mkungilwa, mais le tir de la tête de Tucker Hume est atterri directement dans les mains du gardien James Pantemis, entré à la mi-temps.



Ballou Tabla a eu une chance en or de doubler l'avance des siens, en fin de match, mais le jeune joueur de l'Impact n'a pu trouver le fond du filet.