L'Impact, le soccer et l'hiver du Québec!

(98,5 Sports) - Ce n'est pas facile d'être un joueur de soccer professionnel au Québec. Ceux de l'Impact doivent faire un nombre incalculable de pirouettes cette semaine dans le but d'être prêts à affronter le New York City FC, samedi, au Yankee Stadium.

Considérant que le match sera disputé sur gazon naturel, il aurait été préférable pour l’Impact d’avoir accès à un terrain extérieur pour s’y entraîner. Mais comme la météo n’est pas encore clémente, on est encore loin du moment où l’on retirera la toile du terrain naturel au Centre Nutrilait.

Les joueurs doivent donc continuer de s’entraîner à l’intérieur du Stade olympique, sur cette surface de mauvaise qualité... que les joueurs détestent.

Pire encore, mercredi matin, le stade n’était pas disponible en raison de l’accumulation de neige sur la toile. Il a donc fallu trouver un autre lieu d’entrainement. C’est donc au Cégep Marie-Victorin que les joueurs de l’Impact ont pratiqué.

«Au moins le gazon synthétique ici est de bien meilleure qualité, a expliqué le défenseur Chris Duvall.»

Autre bonne nouvelle, le terrain du cégep possède des dimensions ressemblant beaucoup plus à celle du Yankee Stadium, que celui du Stade olympique. Le plus petit terrain de la MLS, installé en plein champ centre du losange de baseball, est un vrai casse-tête pour les équipes adverses.

Malheureusement pour l’Impact, le Yankee Stadium n’est pas disponible vendredi. Les joueurs de Mauro Biello espéraient y tenir au moins un dernier entraînement.

La neige joue sur le moral

Le gardien Evan Bush était d’humeur massacrante après le match de samedi soir, et il l’était encore mercredi matin en se levant.

« Chaque matin au centre d’entrainement nous devons remplir une fiche pour indiquer notre niveau de fatigue et d’humeur générale. Ce matin, j’étais complètement à gauche de la feuille, c’est-à-dire de très mauvaise humeur. J’ai dû me lever à six heures pour déneiger mon entrée, puis l’auto de ma conjointe et ensuite la mienne. Normalement, on fait un échauffement avant l’entrainement, ce matin je n’en ai pas eu besoin. »

La MLS devrait-elle revoir son calendrier dont plusieurs critiquent la longueur?

Selon Bush, il n’y a pas de solution miracle. C’est tout simplement la réalité du soccer nord-américain.

Après y avoir réfléchi...

Après le match nul de samedi, Bush a laissé entendre que la raison pour laquelle son club s’était écroulé en fin de match était due au fait que certains de ses coéquipiers n’étaient pas en bonne forme physique.

Mercredi, il a tenu à rectifier ses propos.

« J’ai parlé sous le coup de l’émotion. C’est normal qu’à ce stade-ci de l’année que nous ne soyons pas à notre sommet physiquement. Je suis d’accord pour dire que ce sont beaucoup plus les erreurs mentales qui nous ont fait mal. Vous me connaissez depuis assez longtemps, je ne veux jamais lancer la pierre à mes coéquipiers. »

Pirlo, Pirlo, toujours Pirlo…

Si on obtenait un dollar chaque fois que Biello a crié le nom du milieu Andrea Pirlo mercredi à l’entraînement. On pourrait assurément faire le plein d’essence.

L’entraînement défensif de l’Impact a beaucoup été axé sur le petit italien du NYCFC, et comment l’Impact peut contrer ses attaques à l’entrée de la zone de réparation.

Sur un terrain aussi petit que celui du Yankee Stadium, Pirlo, qui possède un tir précis, peut surprendre tout le monde et à n’importe quel moment.

« C’est tellement difficile de s’y ajuster, a expliqué Bush. De la façon dont le terrain est positionné, on a l’impression de jouer sur une surface placée en billet. C’est très particulier. En plus que le terrain risque d’être congelé. Il faudra s’attendre à tout. »

En date d’aujourd’hui, on attend de la pluie samedi à New York, et un mercure qui devrait atteindre environ cinq degrés Celsius.

Ambroise Oyongo, Louis Béland-Goyette et Hassoun Camara ont raté l’entrainement mercredi en raison d'un virus.

