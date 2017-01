L'or pour Harvey et Valjas: «C'est absolument formidable!» - Harvey

TOBLACH, Italie - Alex Harvey et Len Valjas ont uni leurs efforts dimanche pour remporter le sprint par équipes à la Coupe du monde de ski de fond de Toblach, en Italie.

Harvey, de St-Ferréol-les-Neiges, et Valjas, de Toronto, ont complété les six boucles de 1,3 km en 16 minutes et 2,11 secondes pour s'adjuger une première médaille d'or cette saison au sein du circuit de la Coupe du monde.

Les Canadiens ont devancé les Suédois Karl-Johan Westberg et Oskar Svensson par 0,53 secondes, tandis que les Italiens Dietmar Noeckler et Federico Pellegrino complétaient le podium à 0,65.

« C'est absolument formidable, s'est exclamé le Québécois. Les victoires d'équipe sont toujours spéciales. Pouvoir partager cette victoire avec 'Lenny' et toute l'équipe technique est fabuleux. »



C'était la première fois que le Canada gagnait le sprint par équipes depuis que Harvey et Devon Kershaw s'étaient adjugé l'or au sprint par équipes classique aux Championnats du monde de 2011, en Norvège. Kershaw a récemment été remplacé par Valjas pour les épreuves par équipes en raison de ses performances en chute libre.



« Je me sens très bien en ce moment. Hier (samedi), je m'étais dit que je ne participerais pas à cette course, puis j'ai changé d'idée et j'ai décidé de tenter ma chance. Ça m'a donné beaucoup de confiance pour que j'enregistre un bon résultat aujourd'hui et c'est ce qui s'est produit. Je skie très bien depuis le début de l'année. Je me sens bien et tout fonctionne à merveille en ce moment », a poursuivi Harvey, qui portait une moustache digne des années 1970.



Il s'agissait de la 19e médaille de Harvey en Coupe du monde, et de sa cinquième victoire sur ce circuit. Le fondeur québécois a aussi grimpé sur le podium à quatre reprises aux Championnats du monde, se hissant même sur la plus haute marche au sprint par équipes en 2011.



Pour sa part, Valjas a savouré sa première victoire sur le circuit de la Coupe du monde, et son sixième podium en carrière.



« J'avais besoin de ça. Ça faisait longtemps (que je n'avais pas grimpé sur le podium), et c'est encore plus agréable de le faire dans une épreuve par équipes. Je ne m'attendais vraiment pas à ça aujourd'hui, mais c'était l'objectif ultime, a reconnu Valjas.

« Il y a eu de nombreuses petites attaques afin de scinder le peloton en petits groupes, mais je voulais simplement m'assurer de les repousser, sans perdre d'énergie. Nous avions beaucoup de vitesse et d'endurance, ce qui est un avantage dans ce genre d'épreuve. Lors de mon dernier tour, j'ai simplement serré les dents alors que les spécialistes du sprint baissaient les bras les uns après les autres.



« Je sais qu'Alex se sent bien, et je voulais simplement me retrouver sur la piste et travailler fort afin qu'il soit en position pour remplir sa part de la commande pendant le dernier tour, et c'est ce qu'il a fait. »



Chez les dames, Natalia Matveeva a propulsé la Russie vers la victoire au sprint par équipes, au lendemain de sa deuxième victoire individuelle en carrière sur le circuit de la Coupe du monde. La Russie a devancé la Suède par 0,04 seconde, tandis que la Norvège complétait le podium à 0,11 derrière. Le Canada n'était pas représenté dans cette épreuve.



L'équipe canadienne se dirigera maintenant vers la Coupe du monde d'Ulricehamn, en Suède, qui sera présentée le week-end prochain.