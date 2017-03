«La bougie d'allumage du 1er trio n'est pas au rendez-vous» -Dany Dubé

(98,5 Sports) - Dès la fin de la première période du match des Canadiens face aux Flames, jeudi, il était possible de constater que l'absence d'Alexander Radulov manquait grandement à la formation de Claude Julien. C'est ce qu'a constaté notre analyste Dany Dubé au terme de la rencontre entre les deux formations de l'heure dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Certes, la blessure de Tomas Plekanec n'aide pas le Tricolore, particulièrement en ce qui concerne les mises en jeu. Or, l'absence de l’attaquant russe fait encore plus mal aux Canadiens.

Selon Dany Dubé, les coéquipiers de Max Pacioretty parviennaient difficilement à l’alimenter, jeudi soir, au Saddledome. «Il touche moins à la rondelle depuis l'absence de Radulov. Il a moins de tirs et en plus ses lancers au filet sont de moins bonne qualité qu’à l’habitude. C’est plus dur pour lui de se positionner dans les endroits qu’il privilégie, car il doit lutter davantage pour obtenir le disque.»

«Quand Radulov est là, il attire souvent les défenseurs adverses vers lui, a renchéri Dubé. Par ailleurs, il est fort physiquement, ce qui lui permet de garder longtemps la rondelle.»

Brendan Gallagher, qui évoluait aux côtés du capitaine face aux Flames, n’a pas les qualités de Radulov à ce chapitre.

«Aussi, Radoluv fait de plus longues présences que Gallagher, a spécifié Dany Dubé. Il est capable de maintenir un niveau d’énergie plus soutenu que le numéro 11. Bref, l’absence de Radulov a un impact, non seulement sur la productivité de Pacioretty, mais également sur la productivité offensive générale de l’équipe. Parce que la bougie d’allumage du premier trio n’est pas au rendez-vous.»

Mercredi, Alexander Radulov a participé à la séance d'entraînement des Canadiens à Calgary.

Absent des deux derniers duels du Tricolore en raison d’une blessure au bas du corps, Radulov ne devait pas s’entraîner. Malgré tout, il s'est joint à ses coéquipiers sur la patinoire.

La direction de l’équipe n’a toujours pas indiqué à quel moment l’attaquant russe, qui a cumulé 46 points en 63 matchs cette saison, sera de retour au jeu.

Son cas sera certainement réévalué pour le match contre les Oilers, qui sera disputé dimanche, à Edmonton.