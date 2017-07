La coupe Stanley à l'hôpital Sainte-Justine: «Provoquer des sourires dans le visage des enfants malades» - Letang

(98,5 FM) - Le défenseur des Penguins de Pittsburgh Kristopher Letang a parcouru les couloirs de l'hôpital Sainte-Justine, dimanche, à Montréal, pour donner l'occasion à de jeunes patients de toucher la prestigieuse coupe Stanley, remportée pour une deuxième année consécutive par son équipe au printemps.

Après un séjour à Sorel, la coupe Stanley accompagnait le défenseur des Penguins de Pittsburgh, Kristopher Letang, à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, dimanche matin.

L'ancien gardien des Penguins de Pittsburgh, Marc-André Fleury, a remporté le prestigieux trophée à trois reprises et il en a fait profiter les citoyens de sa ville natale de Sorel, à chaque fois.

Samedi, les Sorelois ont donc pu toucher et photographier la coupe à leur guise, tout en rencontrant le vétéran joueur de la Ligue nationale de hockey, qui gardera maintenant le filet des Golden Knights de Las Vegas.

More of Kris Letang's morning with the Stanley Cup pic.twitter.com/DZssy7NANZ