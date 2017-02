«La défaite contre les Bruins est inquiétante» - Dubé

On en parle en ondes : Le commentaire de Dany Dubé: l'entraîneur est-il à cours de solutions pour relancer le CH? (13:30) Publié le lundi 13 février 2017 dans Les amateurs de sports Avec Dany Dubé et Jérémie Rainville

(98,5 sports) - Les dernières performances des Canadiens font en sorte qu'ils se retrouvent dans une situation qui en amène plusieurs à se poser des questions.

La défaite de 4-0 contre les Bruins de Boston n’a pas arrangé les choses et Dany Dubé ne s’est pas caché pour la qualifier.

«C’est une défaite inquiétante, je n’ai pas senti que l’émotion était au rendez-vous pendant 60 minutes, a déclaré Dany Dubé au micro des Amateurs de sports animés par Jérémie Rainville. Les Canadiens vacillent, je n’ai pas senti de conviction. À 2-0, j’ai senti que les joueurs se sont dit : ‘on a besoin d’une pause’. Je n’ai pas senti un sens de compétition très très soutenu. La situation est inacceptable pour les dirigeants.»

Dubé a rappelé que les Canadiens présentent une fiche de 2-5-1 depuis la pause du match des étoiles et dans ces huit matchs, ils ont été blanchis trois fois. Les Canadiens ont marqué 13 buts dans ces huit matchs, dont neuf ont été inscrits par un seul trio.

«Il faut repenser la configuration des trios pour enlever un peu de charge sur le trio composé de Pacioretty, Danault et Radulov, a-t-il avancé. On ne joue pas très serré en territoire défensif et cela n’est pas seulement la faute des défenseurs.»

«Est-ce qu’un changement d’entraîneur-chef est plausible?», a demandé Rainville.

«La seule personne qui peut répondre à cette question-là est Marc Bergevin, a mentionné Dubé. Un changement d’entraîneur-chef survient quand un directeur général considère que le gars en place n’a plus de solutions.»

Présentement, on est en attente d’un échange, selon l’analyste aux matchs des Canadiens au réseau Cogeco.

Dubé remarque l’irrégularité de la part des joueurs et il prétend que cela peut s’expliquer par la fatigue.

«Le mois de mars, c’est un indicateur très clair du type de performances qu’une équipe va offrir dans les séries éliminatoires», a avancé Dubé.

L’entrevue avec Dany commence à 1 :20.