La différence du taux d'impôt entre Dallas et Montréal est près de 15 pour cent

(98,5 sports) - L'offre de Marc Bergevin à Alexander Radulov était peut-être identique à celle des Stars de Dallas, mais au point de vue fiscal, il aurait fallu que les montants de l'organisation montréalaise soient beaucoup plus élevés pour que le Russe empoche le même salaire net.

Le taux d’imposition du Texas est très bas par rapport à celui qui prévaut au Québec. Au Québec, avec l’impôt fédéral inclus, le taux maximal est de 53,3 pour cent, tandis qu’il n’est que de 38,9 pour cent à Dallas.

Mais selon le comptable Pierre-Yves McSween, il y a plusieurs choses à considérer et la règle de trois que plusieurs font présentement n’est pas bonne.

«C’est certain qu’il y a une différence majeure entre les deux taux, mais Radulov est-il résident des États-Unis? Ça dépend de plusieurs choses que l’on ne sait pas, a déclaré McSween au micro de l’émission Le Québec maintenant animé par Paul Houde. On ne peut pas prendre les tables d’impôt et en déduire qu’il paiera tel montant.»

McSween a révélé que les autorités fiscales, tant américaines que canadiennes, avaient mis fin à l’étalement des salaires sur plusieurs années, mais que les athlètes reçoivent maintenant des bonis à la signature, bonis qui seraient moins imposés que le salaire lui-même.

«Si on connaissait tous les détails du contrat et si on pouvait parler au comptable de Radulov, on verrait qu’une fois que l’on s’est entendu sur les termes, il y a tout un enclenchement légal de structures afin de minimiser la facture fiscale et reporter le plus possible l’impôt», a analysé l’expert.

Ce dernier n’a cependant pas hésité à dire que Montréal est l’une des pires villes au hockey au niveau de la fiscalité et qu’il faut compenser.

McSween a aussi soutenu que la question fiscale est très importante pour un joueur comme Radulov qui est en fin de carrière.

Dans un texte écrit par Vincent Brousseau-Pouliot en avril 2011 dans La Presse, le taux d’imposition au Texas et en Floride était de 35 pour cent.