«(La Formule E) va devenir le plus grand championnat» - Nelson Piquet fils

(98,5 Sports) - « Tous les plus grands manufacturiers au monde vont vers la Formule E et ça va devenir le plus grand championnat de voitures de course de la planète. »

La déclaration, pas banale, est celle de Nelson Piquet fils, celui qui a remporté le premier championnat de Formule E, il y a trois ans.

Le fils du célèbre champion brésilien de Formule 1 Nelson Piquet a discuté avec Derek Aucoin aux Amateurs de sports et le pilote peut vendre son sport encore mieux que le maire Denis Coderre.

Piquet estime que la Formule E est l’avenir, mais il admet que les débuts ont été ardus.

« Quand cela a commencé, c’était un peu difficile de croire que ça pouvait exister, poursuit le pilote âgé de 31 ans. Parce que la voiture ne faisait pas de bruit, parce qu’elle n’allait pas très vite… C’était un peu étrange. Mais à force d’aller à Monaco, Londres, Paris, Miami, toutes ces places… On a gagné en crédibilité.

« Tous les constructeurs ont annoncé qu’ils allaient cesser de faire des voitures à combustion. Ce sera des voitures électriques ou des hybrides. On a vu Mercedes cette semaine. On va voir la semaine prochaine Porche, qui va entrer…»

Vous pensez que la Formule E va supplanter un jour la Formule 1?

« Je suis sûr. »

Écoutez l’entrevue intégrale…