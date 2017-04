La malédiction s'abat encore sur les Raptors

TORONTO - La malédiction du premier match continue de s'abattre sur les Raptors de Toronto.

Giannis Antetokounmpo a inscrit 28 points et huit rebonds, samedi, pour permettre aux Bucks de Milwaukee de battre les Raptors 97-83 lors de leur match d'ouverture du premier tour des séries éliminatoires de la NBA.



DeMar DeRozan - qui n'a jamais marqué plus de 15 points lors d'une première rencontre en séries - en a récolté 27 pour les Raptors. Serge Ibaka a ajouté 19 points et 14 rebonds, tandis que Jonas Valanciunas a terminé avec neuf points et neuf rebonds.



Mais aucun autre joueur de la formation torontoise n'a particulièrement bien joué dans un match où tout ce que l'on peut imaginer de pire s'est produit.



Les Raptors n'ont jamais remporté le premier match d'une série de premier tour de leur histoire. Leur seule victoire lors de la première partie d'une série remonte à 2002, lors de la deuxième ronde contre les 76ers de Philadelphie.



Les hommes de Dwane Casey, qui participent au tournoi printanier pour une quatrième année consécutive, ont parlé de l'expérience qu'ils ont acquise l'an dernier lorsqu'ils ont prolongé la finale de l'Association Est au sixième match, avant de s'incliner face aux Cavaliers de Cleveland, les éventuels champions.



Ils se sont tout de même fait faire la leçon par une équipe inexpérimentée composée de jeunes recrues comme Thon Maker et Malcolm Brogdon et menée par la vedette de 22 ans, Antetokounmpo, surnommée le «Greek Freak».



Les Raptors, qui ont terminé au troisième rang de l'Association Est, ont affiché un dossier de 3-1 cette saison face aux Bucks, qui ont terminé au sixième rang. Mais la formation de Milwaukee a enregistré un total de 14 victoires en 18 rencontres au mois de mars, pour sauver sa saison et démarrer les séries éliminatoires en trombe.



La deuxième rencontre aura lieu mardi à Toronto.