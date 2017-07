La médaillée olympique canadienne Karen Cockburn prend sa retraite

TORONTO - La gymnaste canadienne Karen Cockburn, une spécialiste du trampoline, a annoncé sa retraite de la compétition dimanche.

Âgée de 36 ans, Cockburn quitte la scène sportive comme l'une des plus grandes médaillées olympiques de sa discipline, et aura ouvert la porte à une jeune Rosie McLennan, qui allait devenir une championne olympique en 2012 et en 2016.



Le trampoline s'est retrouvé au programme des Jeux olympiques en 2000, et Cockburn y a récolté une médaille de bronze, tout comme son époux, Mathieu Turgeon. Le deuxième prénom d'Emilie, sa fillette de trois ans, est d'ailleurs Sydney, en l'honneur de la ville australienne qui avait accueilli ces Jeux.



Cockburn a mérité des médailles d'argent aux Jeux d'été de 2004 et de 2008, et s'est classée quatrième à Londres, en 2012. Elle n'a pu prendre part aux Jeux de Rio, en 2016, alors que le Canada ne pouvait déléguer plus qu'une athlète.



Cockburn a aussi récolté huit médailles en championnats du monde, 52 en coupes du monde et ajouté 14 titres nationaux.



Selon Cockburn, sa participation aux Jeux panaméricains de Toronto, sa sélection à titre de porte-drapeau aux Jeux de Pékin, en 2008, et son premier titre au championnat du monde de 2003 représentent les plus grands moments de sa carrière.



Cockburn compte demeurer impliquée dans le sport, elle qui enseigne déjà le trampoline. Le mois prochain, elle doit diriger un camp d'entraînement pour jeunes adeptes du trampoline à Whistler, en Colombie-Britannique.