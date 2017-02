La succession de Fernandez est poursuivie par celles des autres hommes décédés

Le bateau qui transportait Jose Fernandez et deux autres hommes a heurté une jetée de pierres, en septembre./Photo: archive AP, Gaston De Cardenas

MIAMI - Les familles des deux hommes décédés en compagnie du lanceur des Marlins de Miami Jose Fernandez dans l'accident de bateau de ce dernier poursuivent la succession.

Christopher Royer, qui représente les familles d'Eduardo Rivero et d'Emilio Jesus Macias, a déclaré au quotidien Sun Sentinel que les deux familles réclament 2 millions $ US. La poursuite de Rivero a été déposée vendredi; celle de Macias le sera lundi.



Les rapports de l'accident ont démontré que Fernandez avait consommé de l'alcool et de la cocaïne au moment de l'incident, survenu en septembre.

Il n'a toutefois pas été permis de déterminer avec certitude si c'est Fernandez qui pilotait le bateau quand ce dernier a heurté une jetée de pierres.



L'avocat représentant la succession de Fernandez, Ralph Fernandez, a déclaré qu'une entente était «très improbable», compte tenu que l'enquête officielle sur les causes de l'accident n'est pas terminée. Il s'attend à ce que les conclusions démontrent que Fernandez ne pilotait pas le bateau.