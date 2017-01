Ladouceur fait discrètement le travail avec les Cowboys

TORONTO - Louis-Philippe Ladouceur est le secret le mieux gardé des Cowboys de Dallas.

Depuis 12 ans maintenant, le spécialiste des longues remises a su éviter les feux de la rampe tout en jouant dans le plus gros marché de la NFL. Le Montréalais a fait preuve de précision et de durabilité, n'ayant jamais raté un match, ni un jeu depuis qu'il s'est joint aux Cowboys, en 2005.



Remarquez, les spécialistes des longues remises recherchent plus souvent qu'autrement l'anonymat, puisque de façon générale, lorsque l'on parle d'eux, c'est en raison de leurs bourdes.



«Le manque de reconnaissance fait partie du boulot, a déclaré le Montréalais à La Presse canadienne. Je l'ai compris il y a bien longtemps et c'est parfait pour moi.»



Le footballeur de six pieds cinq, 255 livres, s'est avéré un exemple de constance avec les Cowboys. L'athlète de 35 ans a disputera dimanche son 196e match consécutif avec les Cowboys, qui accueilleront les Packers de Green Bay. Ladouceur n'a d'ailleurs raté aucune de ses 1722 remises: 830 dégagements, 521 transformations et 371 placements.



Le passage de Ladouceur chez les Cowboys - seuls Tony Romo et Jason Witten, avec 14 saisons, sont là depuis plus longtemps - n'est tout de même pas passé complètement inaperçu: il a été sélectionné pour le Pro Bowl de 2014.



Mais la vie dans la NFL est souvent imprévisible. Les contrats ne sont pas garantis et les équipes retranchent souvent des vétérans pour se conformer au plafond salarial. Les spécialistes des longues remises, plus particulièrement, ne sont qu'à une ou deux erreurs de se retrouver au chômage.



Ladouceur a pu voir des premières loges à quel point le football peut être cruel. Après un match à San Francisco dans la troisième semaine de la saison 2005, les Cowboys sont demeurés en Californie pour préparer leur prochain duel, face aux Raiders d'Oakland. La recrue Jon Condo éprouvait des ennuis avec ses longues remises et les Cowboys ont décidé de donner un essai à Ladouceur, qui avait étudié avec l'Université de la Californie et se trouvait dans les parages après avoir été libéré par les Saints de La Nouvelle-Orléans.



L'ex-entraîneur des Cowboys Bill Parcells a été si impressionné par ce qu'il a vu qu'il a retranché Condo de l'autobus des joueurs après l'entraînement. Condo s'est finalement retrouvé avec les Raiders, où il évolue toujours.



Personne n'apprécie davantage Ladouceur que le botteur Dan Bailey, qui a réussi 89,5 pour cent de ses placements et ses 250 transformations en six saisons avec les Cowboys.



«L.P. fait le tiers de mon boulot. Ça commence avec lui et il fait ça depuis très longtemps, a affirmé Bailey. Je suis très chanceux de pouvoir compter sur lui. Il rend mon travail beaucoup plus facile.»



Ladouceur peut également remercier un autre Canadien pour son job à Dallas. Le botteur ontarien Shaun Suisham s'était joint aux Cowboys, plus tôt en 2005, et il a contacté son agent Gil Scott - qui représente également Ladouceur - quand l'équipe se cherchait un spécialiste des longue remises.



«Je ne prends pas le mérite pour quoi que ce soit, bien que j'aime bien taquiner L.P. en lui disant que c'est moi qui lui ai procuré son boulot, dit Suisham en riant. Je n'ai même pas reçu une bière de sa part! Mais ce que L.P. a accompli, ce n'est pas de la chance, c'est du talent. (...) Quand vous êtes talentueux comme L.P., ça a l'air facile.»



Ladouceur a commencé à effectuer des longues remises au secondaire, où il s'occupait également des dégagements, des bottés d'envois et évoluait au sein de la ligne défensive. Il s'est joint à l'Université de la Californie comme joueur de ligne défensive et n'a pas effectué de longues remises avant sa troisième saison.



«Plusieurs des gars au sein des unités spéciales sont avec moi depuis cinq ou six ans, note Ladouceur. Nous nous comprenons très bien et jouer l'un pour l'autre est important pour nous. Mon travail est très routinier et je sais que ce n'est pas le plus flamboyant. Mais mes coéquipiers en comprennent l'importance.»



Et les Cowboys aussi.



L'équipe lui a consenti un contrat de cinq ans, d'une valeur de 5,5 millions $ US en 2013.



Les Cowboys viennent de connaître une excellente saison, remportant 11 rencontres consécutives en route vers une fiche de 13-3. Quand Ladouceur mettra le pied sur le terrain, dimanche, il aura pris le temps de laisser un précieux souvenir au vestiaire: une note manuscrite Bruce DeHaven, l'ex-coordonnateur des unités spéciales de l'équipe (2003 à 2006), qui est mort le mois dernier d'un cancer de la prostate à 68 ans.



«Avant notre match éliminatoire à Seattle, en 2006, il m'a donné une note sur laquelle il a écrit: 'Les unités spéciales gagnent des championnats' au recto, et 'Remises parfaites' au verso. Je la garde dans mon casier depuis. Il est celui qui m'a donné ma chance, m'a fait confiance. Vous n'oubliez jamais ça.»