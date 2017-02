Las Vegas pourrait-elle aider au retour des Expos?

(98,5 Sports) - Le commissaire du baseball majeur Rob Manfred fait présentement la tournée des complexes d'entrainement du baseball majeur et se prête donc à plusieurs entrevues. Dans une de ces entrevues accordées mardi, Manfred a parlé de la possibilité de voir le baseball majeur s'implanter à Las Vegas.

Alors que l’ancien commissaire Bud Selig s’était toujours opposé à cette idée, voilà que Manfred ouvre la porte.

«Je pense que notre réflexion concernant les paris a évolué. On ne peut plus dire que nous ne considèrerions pas placer une équipe à Vegas, simplement à cause de son association au jeu.»

Une ville de sport et de divertissement

Selon Manfred, il ne serait pas impossible qu’une équipe soit viable dans la ville du vice.

La LNH aura une équipe de hockey à Vegas l’an prochain, et les Raiders de la NFL ont des plans de transfert vers cette ville, qui demeurent pour l’instant à être confirmés.

Advenant un possible déménagement, Vegas pourrait devenir un compétiteur direct à Montréal, si les autorités de cette ville activent le processus assez rapidement.

Mais si le baseball veut réellement procéder à une expansion bientôt, il faudra absolument que deux villes s’ajoutent. Étant donné des matchs qui se disputent au quotidien dans le baseball, il serait impossible pour la MLB de procéder à une expansion d’une seule équipe comme vient de le faire la LNH.

Mexico vs Montréal?

Jusqu’à maintenant, seule la ville de Mexico semblait réellement être considérée pour accompagner Montréal dans l’expansion. Mais l’arrivée de Donald Trump au pouvoir, et des relations maintenant tendues entre le Mexique et les États-Unis, l’idée de voir Mexico obtenir un club de baseball majeur bientôt semble de moins en moins possible.

Si le baseball majeur n’arrive pas à trouver un deuxième marché intéressant ou intéressé à obtenir une franchise, le rêve de voir les Expos revenir sous peu pourrait s’envoler. En ce sens, Vegas pourrait venir sauver la donne.

La plus grosse ville du Nevada compte 1,58 million d'habitants. C’est bien peu comparativement au Montréal métropolitain qui en compte quatre millions.

L'affluence de touristes pourrait aider Las Vegas à faire de son club de baseball une histoire de succès.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports