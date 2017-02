Las Vegas s'intéresse à Jack Capuano

(98,5 Sports) - Jack Capuano pourrait-il devenir le tout premier entraîneur-chef des Golden Knights de Las Vegas?

Le journaliste Arthur Staple, qui couvre les activités des Islanders de New York pour le Newsday, a révélé que Capuano rencontrait l'état-major de la 31e équipe de la LNH dans la ville du vice cette semaine.

