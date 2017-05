Laura Schuler dirigera l'équipe féminine du Canada en Corée

CALGARY - Laura Schuler a été nommée au poste d'entraîneure-chef de l'équipe féminine de hockey du Canada en vue des Jeux olympiques de 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud.

Âgée de 46 ans et originaire de Toronto, Schuler aura le mandat de mener le pays vers une cinquième médaille d'or olympique d'affilée.



Pour y arriver, elle sera épaulée par les entraîneurs adjoints Dwayne Gylywoychuk et Troy Ryan de même que par Brad Kirkwood, qui agira à titre de consultant des gardiens.



Schuler occupe cette fonction depuis 2015-2016, et avait rempli des fonctions analogues au sein de l'équipe nationale féminine des moins de 18 ans du Canada, qui a remporté l'or au Championnat mondial féminin de l'IIHF en 2014.



Melody Davidson, directrice générale des programmes de l'équipe nationale féminine, Tom Renney, président et chef de la direction de Hockey Canada, et Scott Smith, chef de l'exploitation de Hockey Canada, ont procédé à la sélection du personnel d'entraîneurs.



«Il s'agit d'un personnel dévoué qui a déjà prouvé son engagement envers l'équipe nationale féminine du Canada, et nous prévoyons grandir ensemble tout au long de la saison 2017-2018, a commenté Davidson.



«Notre personnel d'entraîneurs et notre personnel de soutien possèdent une grande éthique de travail et de l'expérience dans le hockey, et nous croyons en leurs capacités à préparer nos athlètes pendant que nous poursuivons notre préparation pour les Jeux olympiques d'hiver de 2018», a-t-elle renchéri.



Schuler est par ailleurs la première ancienne joueuse du Canada à accéder à ce poste.



Schuler a porté les couleurs du Canada lors des débuts du hockey féminin aux Jeux olympiques, en 1998, où le Canada avait mérité l'argent. Elle a toutefois mis la main sur des médailles d'or lors des championnats du monde de 1990, de 1992 et de 1997.



«Ce fut un immense honneur de représenter le Canada en tant que joueuse aux Jeux olympiques d'hiver de 1998, et je ressens le même sentiment en ayant la chance de diriger Équipe Canada à Pyeongchang, a déclaré Schuler dans un communiqué de presse.



«Je suis chanceuse de pouvoir travailler avec un personnel dévoué et un groupe de joueuses talentueuses. Nous nous préparons pour l'aventure des Jeux olympiques d'hiver de 2018», a-t-elle ajouté.



Avec Schuler derrière le banc, le Canada a subi des revers en prolongation aux mains des États-Unis en finale des deux derniers championnats du monde.



Hockey Canada doit dévoiler, jeudi, l'identité des 28 joueuses invitées au camp d'entraînement en prévision des Jeux.