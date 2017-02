Le bosseur Mikaël Kingsbury l'emporte en Chine

Le Québécois Mikaël Kingsbury a décroché l'or en bosses à Thaiwoo en Chine, à la Coupe du monde de ski acrobatique.

L'athlète de Deux-Montagnes a inscrit une sixième victoire consécutive, devançant les Australiens Brodie Summers et Matt Graham.



«Le parcours était capricieux et serré, mais il y a eu du soleil pendant toute la journée, a dit Kingsbury. C'est assez fou de penser que c'est une sixième victoire d'affilée.»



Le Québécois était déjà assuré de remporter le Globe de cristal pour la saison.



«Je n'avais pas beaucoup de pression et je pense que ç'a paru dans mon ski, a dit Kingsbury. En plus, avant que je m'élance, il y avait une chanson que j'aime et le soleil était là alors j'ai eu du plaisir à skier, tout simplement. Je savais quoi faire, alors ça devenait une question d'exécution.»



Philippe Marquis de Québec a pris le septième rang.



Marc-Antoine Gagnon (Terrebonne) a fini huitième, Simon Pouliot-Cavanagh (Québec) 10e, et Laurent Dumais (Québec) 12e.



Chez les dames, la Française Perrine Laffont a prévalu devant la Montréalaise Justine Dufour-Lapointe.



«J'ai super bien skié et je suis extrêmement fière de moi, a confié Dufour-Lapointe, qui a d'ailleurs très très hâte aux Mondiaux en Espagne, en mars. Je me sentais épanouie. J'ai beaucoup aimé le tracé ici. C'est une super belle sensation de remporter l'argent.»



Le bronze est allé à l'Australienne Britteny Cox.



Andi Naude de Penticton, en C.-B., a obtenu la septième position.



Audrey Robichaud de Québec a fini huitième, trois places devant la Montréalaise Maxime Dufour-Lapointe.



Alex-Anne Gagnon, de Terrebonne, et Chloé Dufour-Lapointe, de Montréal. sont quant à elles sorties de piste en qualifications.



Une épreuve de bosses en parallèle est au programme de dimanche à Thaiwoo.