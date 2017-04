Le Brésil double l'Argentine au sommet du classement de la FIFA

ZURICH - Le Brésil a repris le premier rang du classement mondial de la FIFA pour la première fois depuis 2010.

Privé de Lionel Messi pour quatre rencontres, l'attaquant du FC Barcelone a été suspendu pour ses propos à l'endroit d'un officiel, l'Argentine s'est inclinée 2-0 devant la Bolivie la semaine dernière, ce qui a eu pour effet de la faire glisser au deuxième rang.



Elle est suivie des champions du monde en titre de l'Allemagne, du Chili et de la Colombie. Les nations sud-américaines se sont dipsutées davantage de points le mois dernier en livrant deux matchs de qualification en vue de la Coupe du monde 2018, contre un seul pour les pays d'Europe.



Cette dernière n'est tout de même pas en reste: la France, la Belgique, le Portugal, la Suisse et l'Espagne complètent le top-10.



Le Mexique, meilleure nation de la CONCACAF, a gagné un rang pour se retrouver au 16e échelon. Le Canada a quant à lui fait un bond de sept places pour se hisser au 109e rang, tout comme les États-Unis, qui sont maintenant 23es.



L'Égypte mène les pays d'Afrique en 19e place, tandis que l'Iran vient en tête du classement asiatique, au 28e rang mondial.



Pays hôte du prochain Mondial, la Russie a perdu une place et vient au 61e rang.