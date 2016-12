Le Canada passe en finale de la Coupe Spengler

Photo: Melanie Duchene/Keystone via AP

Photo: Melanie Duchene/Keystone via AP

DAVOS, Suisse - Chay Genoway a marqué le but gagnant de la victoire de 3-2 du Canada contre le Dynamo de Minsk, qui lui a permis d'atteindre la finale de la Coupe Spengler.

Marc-Antoine Pouliot et Chris DiDomenico, pendant un avantage numérique, ont aussi marqué pour les Canadiens, qui ont ainsi vengé un revers de 7-4 contre le Dynamo en ouverture de tournoi.



Andrei Stepanov et Matt Ellison ont déjoué Zachary Fucale, qui a récolté sa troisième victoire d'affilée, en avantage numérique pour le Dynamo. L'ex-du Canadien de Montréal Ben Scrivens a subi la défaite.



Le Canada affrontera en finale le vainqueur du duel opposant le HC Davos au HC Lugano.



Il s'agira d'une 12e finale en 16 ans pour le Canada à la Coupe Spengler. Il a gagné les éditions 2002, 2003, 2007, 2012 et 2015.