Le Canadien obtient un défenseur des Golden Knights

Le point de presse du nouveau venu du CH, David Schlemko

(98,5 Sports) - Le Canadien a fait l'acquisition du défenseur David Schlemko des Golden Knights, jeudi, en retour d'un choix de 5e tour au repêchage de 2019.

Schlemko, 30 ans, se joint au Tricolore quelques heures après avoir été choisi par les Golden Knights au repêchage d'expansion.

«Je suis excité, a déclaré le nouveau venu, jeudi. C'est une belle ville de hockey et une très bonne équipe... C'est une belle opportunité.»

La saison dernière, l'Albertain a inscrit deux buts et 18 points en 62 matchs avec les Sharks de San Jose. Il a également marqué deux buts et obtenu une mention d'aide en six parties éliminatoires.

L'athlète de 6 pi et 190 lb passait en moyenne 16 m 45 s par match sur la patinoire la saison dernière. Il est sous contrat pour les trois prochaines saisons et il empochera un salaire annuel de 2,1 millions de dollars.

Jamais repêché, Schlemko a disputé 360 parties en carrière dans la LNH avec les Coyotes de l'Arizona, les Stars de Dallas, les Flames de Calgary, les Devils du New Jersey et les Sharks. Il a obtenu 87 points, dont 17 buts, depuis son arrivée dans le circuit Bettman en 2009.

Dans les rangs juniors, il a évolué pour les Tigers de Medicine Hat, avec qui il a remporté le championnat dans la Ligue de l'ouest (WHL) en 2006-2007.