Le Canadien Vasek Pospisil frappe un mur nommé Novak Djokovic à Eastbourne

EASTBOURNE, Royaume-Uni — Le parcours du Canadien Vasek Pospisil aux Internationaux d'Eastbourne a pris fin au deuxième tour, où il s'est incliné 6-4, 6-3 en 85 minutes devant Novak Djokovic. Djokovic, favori du tournoi, a brisé le service de Pospisil une fois dans chaque manche. Le match avait été amorcé la veille, mais Djokovic ne disposait que d'une avance de 1-0, alors que 13 échanges seulement avaient pu être complétés.



Il s'agissait du premier match du Serbe depuis sa défaite en trois sets aux mains de l'Autrichien Dominic Thiem en quarts de finale des Internationaux de France, il y a trois semaines. C'est aussi la première fois qu'il joue un tournoi sur gazon entre Roland-Garros et Wimbledon depuis 2010.



Djokovic, qui a remporté tous les jeux sur son service, affrontera Donald Young en quarts de finale. L'Américain a défait son compatriote Jared Donaldson 6-4, 7-5.



Dans le tableau féminin, Garbine Muguruza a été éliminée 6-1, 6-0 par Barbora Strycova pour poursuivre sa série d'insuccès. Depuis qu'elle a gagné les Internationaux de France l'an dernier, elle n'a pas été en mesure d'atteindre la finale d'un seul tournoi.



La favorite Angelique Kerber a eu raison de Kristyna Pliskova 4-6, 6-1, 7-5 dans un match de deuxième tour. Elle doit affronter Lara Arruabarrena-Vecino plus tard mercredi.



Simona Halep, Johanna Konta et Caroline Wozniacki ont également remporté des duels de deuxième tour.