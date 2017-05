Le champion du Tour de France a été la cible d'un chauffard

MONACO - Le triple vainqueur du Tour de France Chris Froome dit que son vélo a été détruit par un chauffard qui l'a intentionnellement happé.

L'incident, qui s'est produit mardi matin, est survenu moins de trois semaines après que Michele Scarponi, vainqueur du Tour d'Italie 2011, eut été tué dans une collision avec un camion pendant une séance d'entraînement.



Froome a mis en ligne sur son compte Twitter une photo de son vélo endommagé peu de temps après la collision près sa résidence de Monte-Carlo.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay ? Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo