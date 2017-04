«Le dos au mur, nous avons été à notre mieux» - Weber

(98,5 Sports) - Si on mesure le calme d'une équipe aux discours tenus par ses joueurs, on peut dire que le Canadien de Montréal ne s'énerve pas outre mesure à la veille d'un match qui pourrait mettre fin à sa saison.

« Nous sommes excités quant à l’opportunité de disputer un tel match, a assuré Shea Weber, vendredi après-midi, à New York. On a indiscutablement un gros match à disputer. On a le dos au mur et, espérons-le, ça va soutirer le meilleur d’entre nous.

« Cette saison, chaque fois que nous avons eu le dos au mur, nous avons été à notre mieux, a renchéri le défenseur. Les gars réagissent bien. Espérons que ça ne sera pas différent demain. C’est notre plus gros match de l’année. »

« On a fait preuve de caractère cette année, a renchéri l'attaquant Tomas Plekanec. On est revenus souvent de l'arrière. J'ai vécu ça souvent, un recul de 3-2, et nous avons été capables de revenir de l'arrière. Je pense que nous pouvons faire la même chose. »

Selon Weber, les cinq matchs ont été tellement partagés jusqu'ici que tout est une question de menus d'ajustements.

« (Jeudi), le match aurait pu aller d'un côté comme de l'autre et je m'attends à la même chose demain. Presque tous les matchs ont été remportés par un but. Tout le monde doit en donner un peu plus. Il y a de petites choses à corriger, ici et là, mais rien de majeur.