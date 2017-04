«Le jeu de puissance est méconnaissable sans Weber» - Dany Dubé

(98,5 Sports) - À quelques jours de leur affrontement contre les Rangers en première ronde des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH), les Canadiens ont bien besoin du retour de leurs défenseurs Shea Weber et Jordie Benn, d'après notre analyste Dany Dubé.

«Ce sera une bonne rivalité. Ce sont deux bonnes équipes. Le Tricolore a besoin de ce genre de confrontation. Il y a eu un petit passage à vide (défaite de 2-1 face aux Sabres, mercredi et un autre revers de 4-2 face au Lightning, vendredi) ces derniers jours, qui est surtout associé à l’absence de certains joueurs-clés qui manquent à l’appel depuis quelque temps.»

Vivement le retour de Weber et Benn

Pour les Canadiens, il s'agissait d'un autre duel sans grande signification, vendredi soir, puisqu’ils sont assurés de participer aux séries depuis leur victoire convaincante contre les Panthers, le 30 mars. Néanmoins, la performance très inégale des joueurs de Claude Julien face au Lightning n’est pas rassurante. D’autre part, elle indique d’abord la grande valeur du défenseur étoile Shea Weber, entre autres.

«Pour ceux qui se demandaient si des joueurs comme Weber, Benn et [Alexei] Emelin sont importants dans l’équation, je crois qu’on a eu la réponse lors des deux dernières parties», a affirmé Dubé durant son commentaire d’après-match, vendredi.

«On s’aperçoit à quel point Weber a un impact majeur sur l’ensemble de l’équipe montréalaise. La supériorité numérique est méconnaissable sans Weber. C’est lui l’arme secrète. Il a le lancer qui fait toute la différence.»

Weber a raté les trois derniers matchs de son équipe. Le défenseur de 31 ans a inscrit 17 buts et récolté 25 passes pour un total de 42 points en 78 matchs cette saison. Il a aussi maintenu une excellente fiche de +20.

Même constat à propos de Jordie Benn, qui est devenu un élément important pour le désavantage numérique du Tricolore, selon Dany Dubé.

Benn a manqué un cinquième match d’affilée. En seulement 13 matchs depuis son arrivée dans la métropole québécoise, il s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus efficaces de la formation.

Plusieurs rateront le dernier match

Dans le but de reposer certains joueurs, l’entraîneur-chef Claude Julien a décidé de laisser de côté de gros morceaux de son équipe en ce qui concerne le dernier match de la saison régulière contre les Red Wings, samedi soir, à Detroit.

Les défenseurs Shea Weber, Jordie Benn et Alexei Emelin seront de nouveau absents. Or, les deux premiers joueurs mentionnés devraient normalement être de l’alignement pour le premier match des séries face aux Rangers de New York. Dans le cas d’Emelin, rien n’a été confirmé par l’organisation.

Carey Price, Andrei Markov et Max Pacioretty ont par ailleurs obtenu congé de leur patron pour la rencontre de demain.

C’est Charlie Lindgren qui sera devant le filet des Canadiens. Le gardien réserviste sera Al Montoya.