Le monde du sport a réagi fortement aux propos de Donald Trump

(98,5 Sports) - Les événements de la semaine dernière à Charlottesville et la réaction du président Donald Trump ont causé des remous dans le monde du sport aux États-Unis.

Le chroniqueur au 98,5 Sports, Philippe Cantin en a discuté avec Catherine Gaudreault à l’émission Week-end extra samedi matin.

Au moins quatre histoires ont retenu son attention dont celle impliquant Tony Dungy, ex-entraîneur des Buccaneers de Tampa Bay (et des Colts d’Indianapolis) dans la NFL, analyste des matchs diffusés sur NBC et membre du Temple de la Renommée. Il a aussi été le premier afro-américain à remporter le Super Bowl à titre d’entraîneur chef.

Deux statues de soldats confédérés devant le Palais de justice de Tampa Bay génèrent de la controverse depuis plusieurs années. Suite aux événements de la semaine dernière, la ville a demandé aux opposants aux statues de payer la moitié des coûts de leur déménagement dans un cimetière, soit 140,000$.

«Dungy a lancé un message sur Twitter, a raconté Cantin. Il a mis au défi les trois équipes professionnelles de Tampa Bay, les Buccaneers, les Rays et le Lightning de contribuer pour récolter ce montant. Les trois équipes ont réagi rapidement ce qui a eu un effet d’entraînement et le montant a été atteint.»

À Boston les Red Sox sont impliqués dans une histoire de changement de nom de rue. L’adresse civique du Fenway Park, le stade des Red Sox, est sur la rue Yawkey way, nommée en l’honneur de Tom Yawkey, propriétaire des Red Sox de 1933 à 1976.

«Sous le règne de Yawkey, les Red Sox ont été l’équipe qui a le plus tardé à embaucher un joueur afro-américain, explique Philippe Cantin. Il a fallu attendre 12 ans après l’arrivée de Jackie Robinson en 1947. Ils auraient pu obtenir Willie Mays et Roberto Clemente, deux des plus grands joueurs de l’histoire du baseball.»

L’héritage de Yawkey étant remise en question les Red Sox souhaitent maintenant changer le nom de la rue qui jouxte le Fenway Park.

«Le maire de Boston, Marty Walsh a donné son accord, a précisé Cantin.»

Le basketteur Kevin Durant des Warriors de Golden State, champions de la NBA et joueur par excellence des dernières séries éliminatoires, a déclaré qu’il ne sera pas présent lors de la traditionnelle visite des champions à la Maison Blanche.

«Je ne respecte pas celui qui est président actuellement, a déclaré Kevin Durant. Si je connais aussi bien mes coéquipiers que je le pense, aucun ne va y aller.»

Philippe Cantin a rappelé que le mouvement anti-Trump est très fort dans la NBA. D’ailleurs LeBron James, la plus grande vedette du basketball et probablement le meilleur joueur de sa génération, a été très clair sur ce qu’il pense de Donald Trump

«LeBron James a déclaré cette semaine sur son compte Twitter que la haine a toujours existé en Amérique mais voilà que Donald l’a remise à la mode, a raconté Phillipe Cantin. C’est une phrase lourde de significations»

Our County says private $$ must be raised to move Confederate statue. Lauren and I are in for $5K. We challenge Bucs Rays Lightning to help! pic.twitter.com/dGRd1BTFkp — Tony Dungy (@TonyDungy) 17 août 2017

A joint statement from the Buccaneers, Lightning and Rays: pic.twitter.com/A825Lj0a1M — Tampa Bay Buccaneers (@TBBuccaneers) 17 août 2017