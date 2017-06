«Le prochain Grand Prix en Autriche sera une bonne opportunité pour Stroll» -Villeneuve

(98,5 Sports) - Beaucoup plus optimiste qu'il y a quelques semaines, Jacques Villeneuve croit maintenant aux chances du Montréalais dès le prochain Grand Prix.

«Ça regarde bien. En Autriche, c'est un circuit de longues lignes droites. C'est une bonne opportunité pour Lance.»

«Maintenant, il faut qu'il répéte ce genre de performances»

Villeneuve avait été le dernier Canadien à se retrouver sur un podium en F1 (3e place au Grand Prix d’Allemagne en 2001).

«Il a été calme, comme à Montréal. La différence, c'est que là, il était rapide». Villeneuve résumait ainsi le podium inespéré du Montréalais Lance Stroll, dimanche, en Azerbaïdjan.

Évitant les écueuils et les ennuis mécaniques, la plus jeune recrue à monter sur un podium en F1 devra répéter ses prouesses dans un contexte plus «normal» pour prendre sa place au sein de la confrérie.

«De tous les pilotes, c’est celui qui n’a pas fait de bêtises ou qui n’a pas eu de problèmes avec la voiture. Ça va prendre plus qu’une course… Maintenant, il faut qu’il répète ce genre de performances chaque week-end, ça va prendre du temps mais il est sur la bonne voie.»

«De la 2e à la 3e place, ce n’est pas très grave»

Stroll a cédé sa deuxième position à Valtteri Bottas, de Mercedes, qui l'a talonné lors des derniers tours. Le Québécois a terminé troisième à... 107 millièmes de seconde

«C’est très énervant, admet Villeneuve à propos des derniers tours précédant un premier podium en carrière. S’il était passé de la troisième à la quatrième place, c'aurait été décevant, mais de la 2e à la 3e place, ce n’est pas très grave.»