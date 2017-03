Le proprio des Sénateurs s'en prend à Crosby

(98,5 Sports) - Sidney Crosby est l'ennemi public numéro un aujourd'hui à Ottawa.

Le nom du capitaine des Penguins, qui a «détruit» le doigt du défenseur des Sénateurs Marc Methot jeudi soir, est sur toutes les lèvres.

Le propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk, l'a qualifié de «pleurnichard» vendredi matin en entrevue à TSN 1200.

«On sait tous de qui on parle. C'est incroyable. Peu importe ton nom, que tu sois le meilleur joueur de la ligue, quand tu fais une connerie comme ça, tu mérites d'être suspendu longtemps.»

Crosby n'a pas écopé de pénalité sur le jeu et le département de la sécurité des joueurs de la LNH ne l'a toujours pas convoqué pour qu'il s'explique.

NHL Deputy Commissioner Bill Daly says the league is NOT looking into this matter further. https://t.co/DiJ3AACLuG