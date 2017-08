Le quart Jay Cutler accepte un contrat d'un an et 10 M$US des Dolphins

MIAMI - Près de trois mois après avoir annoncé sa retraite afin de devenir commentateur, le quart-arrière Jay Cutler a accepté une offre de contrat d'une saison des Dolphins de Miami, a indiqué une source au fait de la situation au réseau 'NFL Network' dimanche.

Les Dolphins ont pris cette décision quelques jours seulement après que le quart Ryan Tannehill se soit blessé à un genou. L'entente de Cutler serait d'une valeur de 10 millions $US et serait assortie de bonus de performance, pouvant atteindre jusqu'à 3 millions $ supplémentaires.



La formation floridienne ignore toujours la durée de l'absence de Tannehill, ainsi que la nécessité — ou non — qu'il se soumette à une intervention chirurgicale.



À Miami, Cutler retrouvera l'entraîneur Adam Gase, qui lui avait permis de connaître l'une de ses meilleures saisons en carrière en 2015 chez les Bears de Chicago.



L'ex-quart des Bears devait effectuer ses débuts à la télé lors d'un match préparatoire entre les Titans du Tennessee et les Bears, le 27 août.