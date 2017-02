Le secret des succès de Belichick : «No days off! No days off!» (vidéo)

(98,5 Sports) Qu'elle est la recette des succès de l'entraîneur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Bill Belichick, cinq fois vainqueurs du Super Bowl?

«No days off!», jamais de jours de congé, a-t-il scandé à la foule immense de partisans des Patriots venus célébrer la conquête du Super Bowl.

Lorsqu’est venu son tour de prendre la parole, Belichick a d’abord rendu hommage à ses joueurs.

«C’est le groupe de joueurs le plus travaillant que j’ai dirigés, a lancé Bill Belichick, ils venaient tous les jours pour travailler, il n’y avait pas de jour de congé (no days off)» puis il a soulevé le trophée Vince-Lombardi en scandant «No days off! No days off! No days off».

La foule et les joueurs ont scandé avec le coach ce qui pourrait devenir le nouveau chant de ralliement des partisans des Patriots.

Lundi matin l’entraîneur le plus titré de l’histoire du Super Bowl avait d’ailleurs donné un exemple sur la manière qu’il gère le succès.

«Aussi magnifique que ça puisse être aujourd’hui, on a quand même cinq semaines de retard sur 30 autres équipes dans la préparation de la saison 2017, a-t-il déclaré.»

