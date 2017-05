Le sosie de Messi est Iranien

(98,5 Sports) - Le sosie du meilleur de joueur de soccer au monde réside en Iran. Son nom? Reza Parastesh.

L'étudiant de 25 ans est devenu une vedette dans son pays. Dans la ville de Hamadan, où il habite, ses compatriotes ont fait la file pour avoir leur égoportrait.

Le jeune homme a même été conduit au poste de police et sa voiture a été saisie par les autorités... parce que sa popularité a créé des bouchons de circulation!

? It’s not really him… ?

A Lionel Messi lookalike is out meeting fans on the streets of Tehran, Iran. pic.twitter.com/C00EDeku8c