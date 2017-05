Le Sud-Africain Kevin Anderson signe une autre victoire sur terre battue

GENÈVE, Suisse - Kevin Anderson a remporté une autre victoire sur terre battue, disposant de Paulo Lorenzi, septième tête de série, 7-5, 7-6 (1) au premier tour du tournoi de Genève.

Anderson a réussi 11 as et n'a pas cédé de bris contre l'Italien, 34e joueur mondial.



Après avoir occupé le 10e rang mondial en 2015, son meilleur classement en carrière, Anderson a glissé jusqu'au 80e en janvier après une série de blessures.



Des victoires au cours du dernier mois contre Richard Gasquet et David Ferrer permettent au Sud-Africain de 31 ans d'occuper la 62e position avant le dernier tournoi préparatoire aux Internationaux de France.



Dans un autre match, Sam Querrey a vaincu l'Allemand Daniel Altmaier 6-3, 6-4.