Le Tour de France se poursuit sans Cavendish ni Sagan

Christophe Ena / The Associated Press

VITTEL, France - Le cycliste britannique Mark Cavendish a loué ce qu'il a qualifié de courage de la part des commissaires du Tour de France, qui ont disqualifié le champion du monde Peter Sagan à la suite d'un terrible accident, mardi, qui les a tous deux sortis de la compétition.

S'adressant aux journalistes avant le départ de la cinquième étape, mercredi, Cavendish a raconté qu'il s'est d'abord inquiété de voir beaucoup de sang couler de l'un des doigts de sa main droite, après sa chute.



Cavendish dit avoir vu une flaque de sang sur le sol, au point de croire qu'il allait perdre tout son sang et mourir. Ses coéquipiers sont toutefois venus à sa rescousse et l'ont aidé à se relever, a-t-il ajouté.



Cavendish, un gagnant de 30 étapes du Tour de France en carrière, a subi une fracture de l'omoplate droite et a été contraint à l'abandon.



Sagan, qui a semblé donner un coup de coude à Cavendish avant que ce dernier ne s'écrase à haute vitesse dans une barrière, a franchi la ligne d'arrivée en deuxième place.



Après avoir reçu une pénalité de 30 secondes, Sagan a été disqualifié pour avoir mis Cavendish et d'autres cyclistes en danger lors du sprint final, à Vittel.



«Il faut beaucoup de courage... pour éliminer le champion du monde du Tour de France», a affirmé Cavendish.