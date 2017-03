Le virus force Julien à faire preuve d'imagination!

Point de presse de Claude Julien

Chargement du lecteur ...

(98,5 Sports) - L'entraîneur du Canadien se voit forcé de modifier sans cesse ses trios en raison du virus qui accable son équipe depuis quelques jours.

Le sort de Paul Byron, dernière victime, était toujours incertain samedi lors de l’entraînement au Rogers Place en vue de l’affrontement contre les Oilers d’Edmonton dimanche.

«Ce sont des situations qu'on ne contrôle pas, mais qu'on doit gérer et c'est ce que j'essaie de faire. Je m'informe auprès des soigneurs tous les matins et on gère ça au jour le jour et même d'heure en heure», a expliqué Claude Julien en point de presse.

À l’entraînement, Alexander Radulov, de retour après une blessure au bas du corps, était aux côtés d’Artturi Lehkonen et d’Alex Galchenyuk. Max Pacioretty a quant à lui conservé sa place au sein du premier trio. Il a pratiqué avec Philip Danault et Andrew Shaw.

«Je veux m’assurer d’avoir des trios plus balancés», a justifié l’entraîneur pour expliquer la composition des deux premiers trios.

Lucic et McDavid

Le match de dimanche sera l’occasion pour Julien de retrouver son ancien joueur, Milan Lucic pour qui il a beaucoup de respect.

«Lucic est une bonne personne et un bon joueur d’équipe. C’est un gars que Boston a dû laisser aller en raison du plafond salarial, mais il manque aujourd’hui à l’équipe. J’ai aimé travailler avec lui, il prend bien la critique et était devenu un bon leader», a-t-il expliqué.

Quant à Connor McDavid, l’entraîneur est bien conscient qu’il pourrait causer des maux de tête à ses joueurs. «Il a beaucoup de vitesse et contourne les défenseurs avec sa rapidité. On doit être capable de lui barrer la route», a indiqué Julien.

«Il est incroyable! Nous devons essayer de le ralentir, il est tellement rapide avec la rondelle. Personne ne l’égal à ce niveau», a quant à lui indiqué Max Pacioretty en parlant du jeune capitaine des Oilers.

Le Canadien de Montréal affronte les Oilers d’Edmonton à 19h00. Le match sera présenté sur les ondes du réseau Cogeco.

Les trios du CH à l’entraînement

Pacioretty - Danault - Shaw

Lehkonen - Galchenyuk – Radulov

Gallagher – Mitchell – King

Martinsen - Ott - McCarron

Défenseurs

Markov - Weber

Emelin - Petry

Beaulieu - Benn