Leishman remporte l'Invitation Arnold Palmer

ORLANDO, Floride - L'Australien Marc Leishman a réussi un aigle au 16e trou, à la suite d'un coup roulé d'une distance de 50 pieds, pour s'emparer de la tête et il n'a pas été délogé du sommet pour remporter l'Invitation Arnold Palmer, dimanche.

Leishman a réussi une normale lors des deux derniers trous de la ronde et il a remis une carte de 69 (moins-3) pour mériter son billet pour le Tournoi des Maîtres. Il a montré un pointage cumulatif de moins-11.



Kevin Kisner détenait une avance de trois coups à l'amorce du deuxième neuf, mais il n'a pas été en mesure de réussir un oiselet lors des 11 derniers trous. Il a inscrit un 73 à sa carte et il a complété le tournoi à égalité au deuxième rang avec Charley Hoffman, qui a lui aussi joué 73 en ronde finale. Les deux golfeurs ont terminé à un coup du gagnant.



Rory McIlroy a tenté une poussée victorieuse et il était même à égalité au premier rang après le 16e trou, mais lors du 18e trou, il a effectué trois coups roulés pour glisser à moins-9. McIlroy a remis une carte de 69 et il a terminé à égalité en quatrième place avec Tyrrell Hatton (71).



Le Canadien Adam Hadwin s'est emparé seul du sixième échelon en vertu d'une ronde de 71. Hadwin, qui tentait de remporter un deuxième tournoi consécutif, a montré un pointage cumulatif de moins-8. Son compatriote David Hearn a lui aussi joué 71 et il s'est contenté de la 34e position, à égalité avec la normale.



Il s'agissait de la première Invitation Arnold Palmer depuis le décès du légendaire golfeur et hôte du tournoi, en septembre.