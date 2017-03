Lemieux prêt à affronter Stevens (vidéos)

(98,5 Sports) - Le Québécois David Lemieux doit remonter sur le ring, samedi soir, à Verona, dans l'État de New York alors qu'il affrontera l'Américain Curtis Stevens.

Le combat est présenté sur les ondes du réseau Cogeco dès 22h

Il s’agit d’un combat d'unification des titres de la NABO et Continental des Amériques du WBC.

La veille, les deux pugilistes ont fait le poids. Lemieux (36-3, 32 K.-O.) a fait osciller le pèse-personne à 159 livres, tandis que Stevens (29-5, 21 K.-O.) a affiché un poids de 158,25 livres.

(La Presse Canadienne)

