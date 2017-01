Les 49ers surprennent en embauchant John Lynch comme directeur général

SANTA CLARA, Calif. - Les 49ers de San Francisco ont embauché l'ancien demi de sûreté et analyste à la télévision John Lynch comme directeur général.

Après un long processus qui a inclus des entrevues avec neuf autres candidats identifiés publiquement, le président Jed York a finalement choisi un candidat mystère en offrant le poste à Lynch, dimanche. ESPN a été le premier média à rapporter la nouvelle, ajoutant que Lynch avait signé un contrat de six saisons.



Après avoir joué sous les ordres de l'ancien entraîneur des Niners Bill Walsh à Stanford, Lynch a connu une brillante carrière de 15 saisons avec les Buccaneers de Tampa Bay et les Broncos de Denver. Il a été nommé trois fois sur l'équipe d'étoiles et a gagné le Super Bowl avec les Buccaneers.



Depuis qu'il a pris sa retraite en 2008, Lynch était analyste au réseau Fox.