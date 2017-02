Les Alouettes embauchent le receveur de passes étoile Ernest Jackson

MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal ont poursuivi le remodelage de leur formation en embauchant jeudi le receveur de passes étoile Ernest Jackson pour deux saisons, en plus de s'entendre avec les plaqueurs Michael Klassen et Don Oramasionwu pour la prochaine saison. Jackson vient de connaître toute une saison au sein du Rouge et Noir d'Ottawa, captant 88 passes pour des gains de 1225 verges — le septième plus haut total du circuit Orridge — et 10 touchés.



Le footballeur de six pieds deux pouces et 220 livres a réussi cinq matchs de plus de 100 verges par la passe et il a aidé la formation d'Ottawa à remporter la coupe Grey à sa troisième saison seulement. Ses performances lui ont valu d'être nommé au sein des équipes d'étoiles de l'Est et de la Ligue canadienne.



En six saisons dans la LCF avec les Lions de la Colombie-Britannique et le Rouge et Noir, l'Américain a disputé 61 rencontres, tous comme partant. Il a capté 252 passes pour 3453 verges, soit une moyenne de 13,6 verges par jeu, en plus de marquer 20 touchés.



En finale de la Coupe Grey l'an dernier, Jackson a attrapé six passes pour 96 verges et un important majeur.



Pour sa part, Klassen porte les couleurs des Alouettes depuis que la formation montréalaise l'a sélectionné en quatrième ronde du repêchage de 2013, au 32e rang. En 54 parties depuis ses débuts avec l'équipe, le colosse de 25 ans a enregistré 52 plaqués, dont huit sacs. Il a également provoqué deux échappés.



L'athlète natif de Calgary a dû s'absenter de la compétition pour la majeure partie de la saison 2016, puisqu'il s'est blessé après avoir disputé sept rencontres.



De son côté, Oramasionwu se joint aux Alouettes après un séjour de cinq saisons avec les Eskimos d'Edmonton. En carrière, il a enregistré 104 plaqués et 18 sacs en 107 parties dans la LCF. Il a également provoqué 18 échappés.



L'athlète de 30 ans a remporté la 103e édition de la Coupe Grey avec les Eskimos en 2015.