Les Alouettes obtiennent le Québécois Frédéric Plesius des Tiger-Cats

MONTRÉAL - Les Alouettes de Montréal ont acquis le secondeur québécois Frédéric Plesius des Tiger-Cats de Hamilton en retour du secondeur Nicholas Shortill, dimanche.

Plesius, un joueur de six pieds, un pouce et 234 livres, rentre au bercail après avoir disputé ses quatre premières saisons chez les professionnels avec les Tiger-Cats.



L'athlète de 29 ans a pris part à 66 matchs de saison régulière avec la formation ontarienne, au cours desquels il a effectué 25 plaqués défensifs et en ajouté 58 autres sur les unités spéciales. Il a également réussi un sac du quart et une interception au passage.



«Nous ajoutons un joueur intelligent et extrêmement polyvalent qui apportera une solide contribution sur le terrain, a déclaré le directeur général des Alouettes, Kavis Reed, par voie de communiqué. Nous avons très hâte de l'intégrer à notre équipe.»



L'année dernière, le joueur natif de Lennoxville a connu la meilleure saison en carrière avec 23 plaqués sur les unités spéciales et trois autres défensifs, dont un sac.



Plesius a été sélectionné en deuxième ronde, 10e au total, lors du repêchage canadien de la LCF en 2012. Il s'est avéré un élément important dans les victoires du Rouge et Or de l'Université Laval à la Coupe Vanier de 2010 et 2012.