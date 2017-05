Les Alouettes veulent transiger pour un premier choix

(98,5 Sports) - Les Alouettes n'ont pas de premier choix au repêchage cette année, mais cela ne semble pas les arrêter à vouloir en obtenir un, via une transaction. Au printemps dernier, les Alouettes avaient échangé leur premier choix en retour du quart Vernon Adams.

Un texte de Jeremy Filosa

C’est donc dire que si les Alouettes ne trouvent pas preneur, ils devront regarder passer la parade lors du premier tour du repêchage canadien, qui aura lieu dimanche.

Selon les dires de plusieurs, la cuvée 2017 n’est pas l’année du meilleur repêchage. Pour cette raison, certaines équipes pourraient être tentées de procéder à une transaction.

«Il y a des équipes qui possèdent deux choix au premier tour, a expliqué le dépisteur Éric Deslauriers, jeudi, au Stade olympique. Étant donné que la cuvée n’est pas très forte, je pense que certains d’entre eux pourraient être tentés par un échange. Si vous me demandez si je désire aller chercher un premier choix, ma réponse est oui.»

Les Lions et les Blue Bombers vont tous deux sélectionner deux fois lors du premier tour.

Sans vouloir dévoiler leur jeu, Deslauriers a avoué que le club cherchait à s’améliorer à la position de receveur.

«C’est une position que l’on regarde, mais nous savons que les chances de repêcher un Canadien à cette position et le voir avoir un impact direct sur notre club bientôt sont plutôt minces.»

Contrairement à ce que plusieurs sources disent, les Alouettes ne sont pas si mal placés dans leur gestion de plafond salarial. Pourtant, l’équipe a récemment dû mettre une croix sur le joueur de ligne David Foucault pour des raisons monétaires, en plus d’avoir laissé partir un visage connu des amateurs en S.J. Green, en retour d’un choix de 6e ronde.

«Ces décisions ont été murement réfléchies, a reconnu le directeur général Kavis Reed. Green était au fait de la situation et a approuvé l’échange. On ne voulait pas tout simplement le libérer et le laisser sans emploi. Pour ce qui est de Foucault, si on pouvait me garantir qu’il vendrait 1000 billets de plus par match j’irais le rechercher. Mais ce n’est pas le cas. Je pense que seules les victoires attirent les partisans. »

Ceci dit, Reed et Deslauriers ont tous deux expliqué qu’à talent égal, on ferait toujours de la place à un joueur local.

«Je veux des gars qui veulent être des Alouettes, qui vont être fiers de jouer ici et qui vont vouloir demeurer ici à long terme, expliquait Reed. C’est plus probable de trouver un joueur comme ça qui va vouloir s’investir avec le club. On veut tenter d’implanter une continuité au niveau de notre personnel de joueurs.»

Deslauriers partageait les sentiments de son patron, ayant lui-même été un joueur québécois chez les Alouettes.

«Je veux toujours le meilleur joueur, mais c’est sûr qu’à talent égal je prends le francophone, ou même l’anglophone d’ici. Je veux des joueurs qui vont nous donner de la visibilité et qui n’auront pas de problème à bien nous représenter dans les médias.»

C’est le joueur de ligne Manitobain Geoff Gray qui figure au premier rang de la liste de plusieurs observateurs pour le repêchage de dimanche.

Le joueur de ligne Qadr Spooner est le joueur provenant d’une université québécoise (McGill) le plus convoité. On s’attend à le voir partir tard au premier tour au tôt au deuxième.

À surveiller aussi, Junior Luke des Carabins, qui est présentement au mini-camp des Giants de New York et Anthony Auclair de l’Université Laval qui lui a signé avec les Buccaneers.

Ce dernier risque de glisser au repêchage, étant donné sa signature de contrat avec bonis à Tampa.