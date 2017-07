Les Alouettes volent déjà bas

Jacques Chapdelaine, entraîneur-chef des Alouettes

(MONTRÉAL) - Déception hier soir pour les 18 728 spectateurs au Stade Percival-Molson. Les Alouettes ont raté l'occasion de demeurer invaincus à domicile, s'inclinant 23-16 face aux Lions de la Colombie-Britannique.

L'attaque ne fait toujours pas le poids

Pour une troisième rencontre consécutive, l'attaque des Alouettes n'a pas été en mesure de générer de points, étant cette fois limitée à 16. La formation montréalaise n'a toujours pas inscrit plus de 19 points cette saison.



Cette incapacité à s'inscrire au tableau force le quart Darian Durant à jouer du football de rattrapage et à prendre des risques qu'il n'aurait pas à considérer habituellement, comme sur le troisième essai et quatre verges à franchir qui a mené à l'interception d'Anthony Gaitor en toute fin de rencontre.



Le quart montréalais devra lui-même en faire davantage: il n'a complété que 24 passes pour 245 verges et une interception dans ce duel.





Stefan Logan blessé sérieusement?



Les Alouettes pourraient avoir perdu un morceau important s'ils sont privés des services de Stefan Logan pour une longue période.



Le spécialiste des retour de botté a été sévèrement plaqué au premier quart et est demeuré étendu un bon moment sur le terrain. Le choc laissait croire à une possible commotion cérébrale.



Il est revenu pour un jeu au deuxième quart, mais il n'a pas touché au ballon et on ne l'a plus revu par la suite. B.J. Cunningham et Tyrell Sutton ont partagé le travail à sa place.



Jacques Chapdelaine a parlé d'une blessure mineure à l'oeil et de vision trouble pour expliquer son absence après la rencontre. Ce dossier sera tout de même à surveiller la semaine prochaine.





Jeremiah Johnson efficace



Jeremiah Johnson a peut-être perdu le premier rang du circuit Ambrosie pour les verges au sol aux mains de Tyrell Sutton, le demi à l'attaque des Lions a tout de même été fort efficace.



En plus d'amasser 34 verges en 12 courses et d'inscrire un touché au sol, Johnson a capté cinq passes pour 68 verges et un aute majeur.



Sutton a quant à lui récolté 54 verges au sol en neuf courses pour porter son total après trois matchs à 210, contre 196 pour Johnson.