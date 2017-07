Les Blue Jays battent les Athletics 4-1

TORONTO - Ryan Goins a frappé un double de deux points et les Blue Jays de Toronto ont eu raison des A's d'Oakland 4-1, mardi.

Le neuvième frappeur a atteint les 35 points produits en envoyant la balle au champ opposé, le long de la ligne du champ gauche, en deuxième.



Troy Tulowitzki, avec un optionnel, et Jose Bautista, avec un double automatique, ont produit les autres points des Blue Jays. Bautista mettait fin à une disette de 0 en 17.



Cesar Valdez (1-0) a signé son premier gain dans les majeures en plus de sept ans. Le Dominicain de 32 ans a espacé un point et cinq coups sûrs en six manches, retirant quatre frappeurs au bâton. Il a concédé un but sur balles.



Un total de 51 de ses 77 tirs ont été des prises. Les 40 624 personnes au Rogers Centre l'ont chaudement salué à sa sortie du match, après qu'il ait accordé un double en septième.



Valdez a longtemps joué dans les mineures (252 matches dont 193 départs, une fiche de 82-62). Il en est à un deuxième séjour avec Toronto.



Dans les majeures, on l'a aussi vu avec l'Arizona, Pittsburgh, les Marlins, Houston et Oakland. Il a aussi lancé dans la Ligue mexicaine, en plus d'avoir été en dehors du baseball pendant un an.



Joe Smith et Ryan Tepera ont excellé, puis Roberto Osuna a mérité un 26e sauvetage.



Sonny Gray (6-5) a permis quatre points et cinq coups sûrs en six manches, disposant de neuf frappeurs sur des prises.



Bob Melvin, qui dirige les A's, en est encore à 999 gains en carrière. La défaite est sa 1011e.



Mercredi soir, les partants seront Paul Blackburn et Marco Estrada.