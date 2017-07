Les Blue Jays échangent Liriano et Smith

John Gibbons et Francisco Liriano/PC

TORONTO - Les Blue Jays de Toronto ont échangé le lanceur gaucher Francisco Liriano aux Astros de Houston et le releveur droitier Joe Smith aux Indians de Cleveland à la date limite des transactions dans le baseball majeur, lundi, selon de nombreuses sources.

Liriano a été échangé en retour du voltigeur Nori Aoki et de l'espoir des ligues mineures Teoscar Hernandez, tandis que Smith a été offert contre deux espoirs des ligues mineures.

Les Blue Jays avaient acquis Liriano des Pirates de Pittsburgh à la date limite des transactions l'an dernier. Il a présenté une fiche de 2-2 avec une moyenne de points mérités de 2,92 et 52 retraits au bâton en huit départs avec les Jays en séries éliminatoires en 2016.



Il a cependant offert des performances en dents de scie aux Jays en 2017, présentant un dossier de 6-5 avec une moyenne de 5,88 en 18 départs.



Liriano ajoutera de la profondeur aux Astros, le club qui présentait la meilleure fiche de la Ligue américaine (68-36) avant les rencontres de lundi.



Smith, qui est originaire de l'Ohio, est de retour à Cleveland, où il occupait un poste clé dans l'enclos entre 2009 et 2013. Il a accepté une offre des Blue Jays à titre de joueur autonome en février, et compilait jusqu'ici une fiche de 3-0 avec une moyenne de 3,28 en 38 présences au monticule en relève.



Aoki, un vétéran de 35 ans originaire de Hyuga, au Japon, a frappé pour ,272 en 71 présences avec les Astros cette saison.