Les Blue Jays perdent deux fois plutôt qu'une

SAINT-LOUIS - Dexter Fowler, Greg Garcia et Matt Adams ont tous placé trois balles en lieu sûr et les Cardinals de St. Louis ont vaincu les Blue Jays de Toronto 6-4, jeudi, pour balayer le programme double entre les deux formations.

Plus tôt dans la journée, les Cardinals avaient battu les Blue Jays 8-4 grâce à un grand chelem de Matt Carpenter en 11e manche.

Dans le deuxième duel, les locaux ont marqué trois points en première manche et ils menaient 6-0 après quatre manches de jeu. Après des simples de Fowler et Garcia, Carpenter a produit un point sur un roulant et Stephen Piscotty en a produit un sur un sacrifice. Randal Grichuk a suivi avec un simple à l'avant-champ et il a croisé le marbre à la suite d'un double de Matt Adams.



Fowler a cogné un circuit en solo en deuxième manche. Adams a produit un autre point grâce à un simple en troisième et Piscotty a donné les devants 6-0 aux Cardinals, en quatrième.



Adam Wainwright (2-3) a alloué quatre points et neuf coups sûrs en six manches et un tiers de travail. Il a retiré quatre frappeurs des Blue Jays sur des prises. Casey Lawrence (0-3) a subi la défaite pour les Blue Jays. Il a été d'office pendant cinq manches, concédant six points et dix coups sûrs.



Lors du premier affrontement, Carpenter a terminé la rencontre avec deux coups sûrs et il a produit cinq points.



«C'est une grosse victoire pour nous, a dit le joueur de premier but des Cardinals. Et quand on parle d'un programme double, c'est toujours bien de régler le premier match assez vite.»



Grichuk a pour sa part frappé un circuit de deux points après deux retraits en fin de neuvième manche pour prolonger la partie.



Kolten Wong a amorcé la 11e manche en frappant un triple contre Ryan Tepera (1-1). Les Blue Jays ont ensuite donné deux buts sur balles intentionnels avant de retirer un joueur des Cardinals sur une chandelle.



Le gérant des Blue Jays, John Gibbons, a envoyé le gaucher J.P. Howell au monticule et sur un compte complet, Carpenter a catapulté l'offrande de Howell dans les gradins du champ droit. Il s'agissait du premier grand chelem de sa carrière.



Matt Bowman (1-0) a inscrit la victoire à sa fiche.



«Une très belle victoire, a dit le gérant des Cardinals, Mike Matheny. Les gars n'ont pas lâché, peu importe ce qui arrivait. C'est très positif de voir ça.»



Les Cardinals ont marqué quatre points contre la relève des Blue Jays, lors des septième, huitième et neuvième manches. La longue balle de Grichuk est survenue contre le stoppeur Roberto Osuna. Il s'agissait du troisième sabotage de la saison pour Osuna.



«Nous étions en bonne position, a dit Gibbons. Nous avons bousillé une avance alors oui, c'est frustrant.»



Le rendement des Blue Jays a glissé à 6-15. Toronto est la seule équipe des majeures à ne pas avoir remporté une série cette saison. Les Jays sont également la seule équipe à ne pas avoir gagné deux matchs de suite.



À son deuxième départ de la saison pour les Blue Jays, Mat Latos n'a concédé que trois coups sûrs en six manches de travail. Il a donné quatre buts sur balles et il a retiré autant d'adversaires sur des prises.



Carlos Martinez a quant à lui alloué trois points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en six manches. Il a retiré huit frappeurs sur des prises pour les Cardinals.



Dans la défaite, Russell Martin a étiré les bras pour une troisième fois cette saison, pendant la deuxième manche.