Les Blues l'emportent 4-2 au Centre Bell

(98,5 Sports) - Patrick Berglund a réussi son premier tour du chapeau en carrière et les Blues de St-Louis ont battu les Canadiens 4-2 au Centtre Bell. Le capitaine du Tricolore Max Pacioretty absent de l'entraînement matinal à Brossard a finalement pris part au match, marquant un et obtenant une aide sur le but de Shea Weber.

Le Canadien a ainsi subi un troisième revers de suite à domicile, où il n'a pas gagné depuis le 31 janvier. En fait, depuis le 12 novembre, date où le Tricolore avait récolté une dixième victoire en autant de départs au Centre Bell, il affiche un dossier global de 8-7-4 dans ce qui est censé être son château-fort.

Quant aux Blues, ils ont repris des couleurs depuis que Mike Yeo a remplacé Ken Hitchcock derrière le banc de l'équipe. Les Blues ont gagné cinq de leurs six rencontres avec Yeo comme chef de file et ont balayé leur périple de trois matchs dans l'Est canadien, au cours de la dernière semaine.

Berglund, qui avait inscrit son 15e de la saison en faisant dévier un tir d'Alex Pietrangelo dès la quatrième minute de jeu du match, s'y est pris de la même façon à 19:35 de la période médiane, cette fois en faisant bifurquer un tir de Jay Bouwmeester derrière Al Montoya.

Entre ces deux buts, David Perron a inscrit son 12e de la saison à 7:20 du deuxième vingt.

Berglund a complété son tour du chapeau avec 61 secondes à jouer au temps réglementaire, dans une cage déserte, grâce à la générosité de Perron, qui lui a laissé la rondelle à l'embouchure du filet.

La riposte du Tricolore est venue du défenseur Shea Weber (13e), qui a mis fin à une séquence de six matchs sans point au premier vingt, et de Max Pacioretty (28e), en deuxième période.

Affaibli par un virus qui l'avait contraint à s'absenter de la séance d'entraînement en matinée, le capitaine du Canadien a livré un autre fort match, récoltant également une aide sur le filet de Weber.

Le trio qu'il forme avec Phillip Danault et Alexander Radulov a été de loin le plus menaçant chez le Tricolore.

Mais encore une fois, la formation montréalaise a mis du temps à se mettre en marche, n'obtenant que cinq tirs au premier vingt et neuf en deuxième période.

Les hommes de Michel Therrien ont retrouvé leurs jambes en troisième, qu'ils ont complètement dominée. Mais ils se sont butés à un Jake Allen solide, particulièrement devant Pacioretty tôt dans la période, puis contre Weber et Andrei Markov lors d'une supériorité numérique au milieu de l'engagement.

Allen a terminé le match avec 27 arrêts tandis que Montoya repoussait 18 rondelles, dont seulement six lors des 20 dernières minutes de jeu.

Le Canadien disputera son dernier match avant sa pause obligatoire de cinq jours dimanche soir face aux Bruins, à Boston.

1re période

03:49 :Al Montoya se jette sur la glace trop tôt et laisse tout le haut du but ouvert : Alex Pietrangelo ne rate pas l’occasion tire du poignet, c'est dévié par Patrik Berglund dans le haut du filet 1-0 Blues

16:39: En bataillant pour la rondelle le long de la rampe du côté droit, Max Pacioretty remet à Shea Weber (13e), derrière lui sur la ligne bleue. Le tir frappé du défenseur est foudroyant dans le haut du filet 1-1

2e période

07:20 Jhori Lehtra fait une courte passe arrière à David Perron (13e) dont le tir bas passe entre les jambières d'Al Montoya 2-1 Blues

12:55 Max Pacioretty (28e) fait dévier un tir du poignet de Nathan Beaulieu du haut du cercle de mise au jeu à la droite de Jake Allen 2-2

19:35 : Patrik Berglung (16e) fait dévier un tir de Jay Bowmeester alors qu'il y avait beaucoup de circulation devant Al Montoya qui n'a pas vu venir la rondelle. 3-2 Blues

3e période

18:59: Patrik Berglund (17) complète son tour du chapeau dans un filet désert 4-2 Blues

Formations

BLUES : Attaquants : Magnus Paajarvi – Alexander Steen – Vladimir Tarasenko / Jaden Schawrtz – Patrick Berglund – Dmitrij Jaskin / Kenny Agostino – Jori Lehtera – David Perron / Scottie Upshall – Ivan Barbashev – Ryan Reaves

Défenseurs : Jay Bowmeester – Alex Pietrangelo / Robert Bertuzzo – Kevin Shattenkirk / Joel Edmunston – Colton Parayko

Gardiens : Jake Allen – Carter Hutton

Retraits de la formation : Carl Gunnarsson, Nail Yakupov

CANADIENS : Attaquants :Brian Flynn – Philipp Danault – Alexander Radulov / Artturi Lehkonen – Alex Galchenyuk – Paul Byron / Sven Andrighetto – Tomas Plekanec – Andrew Shaw / Daniel Carr- Michael McCarron – Torrey Mitchell

Défenseurs : Alexei Emelin – Shea Weber / Andrei Markov – Jeff Petry / Nathan Beaulieu – Greg Pateryn

Gardiens : Al Montoya – Carey Price

Retraits de la formation : Max Pacioretty (virus), Nikita Nesterov, David Desharnais

.

Gallagher

D’autre part, les nouvelles sont plus encourageantes dans le cas de Brendan Gallagher. Ce dernier portait, pour la première fois depuis sa fracture à la main, un chandail «régulier» ce matin. Ceci signifie qu’il peut désormais jouer «contact» avec ses coéquipiers. Toutefois, il ne faisait pas partie d'un trio régulier pendant la séance d’entraînement.

S'il a déjà été exclu qu'il affronte les Blues, il pourrait être de retour à Boston. Gallagher n'a pas joué depuis le match du 4 janvier, contre les Stars de Dallas.

En 39 rencontres cette saison, l'ailier droit a amassé 18 points, dont six buts.

Montoya

Le réserviste Al Montoya gardera le filet du Canadien. C'est ce qu'a indiqué l'entraîneur-chef Michel Therrien à la conclusion de l'entraînement matinal des siens.

Montoya a un dossier de 7-4-3 avec une moyenne de buts alloués de 2,52 et un taux d'efficacité de ,915. Il a réussi deux jeux blancs, notamment à sa dernière sortie, perdue 1-0 en fusillade contre les Oilers d'Edmonton, il y a six jours.



Les hommes de Michel Therrien tenteront de remporter une première victoire devant leurs partisans depuis le 31 janvier. Ils avaient alors vaincu les Sabres de Buffalo par la marque de 5-2.

À leur dernier affrontement, les Canadiens (31-17-8) ont eu passablement de difficulté à signer la victoire face aux pauvres Coyotes de l’Arizona. Max Pacioretty, auteur de quatre points, a joué les héros en effectuant une belle passe à Alex Galchenyuk, qui a marqué en période de prolongation.

Price

Dimanche, le Tricolore jouera contre les Bruins à Boston avant de bénéficier d'une pause de cinq jours. Carey Price devrait normalement reprendre sa place pour cet affrontement.

Stastny

Quant aux Blues (28-22-5), le joueur de centre Paul Stastny pourrait rater le match. Celui-ci s'est blessé durant le match disputé contre les Maple Leafs, jeudi.

La formation américaine a gagné ses trois dernières parties.

(Avec La Presse canadienne)